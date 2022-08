Η Mariah Carey θυμάται την Olivia Newton-John: «Ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς, γενναιόδωρους και αξιαγάπητους ανθρώπους»

Η Mariah Carey θυμάται τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε πάνω της η Olivia Newton-John σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο θάνατος της Olivia Newton-John σε ηλικία 73 ετών τη Δευτέρα 8 Αυγούστου σκόρπισε θλίψη στα εκατομμύρια των θαυμαστών της σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Mariah Carey.

Η Mariah Carey απέτισε φόρο τιμής στην πρωταγωνίστρια του «Grease» με μια σειρά συγκινητικών αναρτήσεων στη σελίδα της στο Twitter, υπενθυμίζοντας στο κοινό τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε πάνω της η Olivia Newton-John σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

«Είχα την ευλογία να βρεθώ κοντά της σε πολλές άλλες περιπτώσεις και ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς, γενναιόδωρους και αξιαγάπητους ανθρώπους που είχα γνωρίσει ποτέ», έγραψε η Mariah Carey σε μια ανάρτηση που περιλάμβανε δύο παλαιότερες φωτογραφίες της με τη Olivia Newton-John στην ίδια σκηνή.

«Θα μας λείψει. Θα τη θυμόμαστε. Θα την αγαπάμε. Olivia, σε αγαπώ ειλικρινά», πρόσθεσε.

Η Mariah Carey όχι μόνο αγαπούσε τη μουσική και τις ταινίες της Olivia Newton-John, αλλά αποκάλυψε ότι είχε ντυθεί «Κακιά Sandy», όπως εμφανίστηκε η Newton-John στο τέλος του «Grease» φορώντας μόνο μαύρα ρούχα και χορεύοντας jive, για τη γιορτή του Halloween όταν πήγαινε στην πέμπτη δημοτικού.

«Και νόμιζα ότι ήμουν τα πάντα», σχολίασε η τραγουδίστρια.

«Χρόνια αργότερα, Η Olivia Newton-John ανέβηκε στη σκηνή μου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και τραγουδήσαμε μαζί με όλη την καρδιά μας το “Hopelessly Devoted To You”. Αυτή είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ», θυμήθηκε η Mariah Carey δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία κρατιούνται χαρούμενες χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

Σε ένα άλλο tweet, η Mariah Carey ανέφερε ότι ερωτεύτηκε για πρώτη φορά τη φωνή της Olivia Newton-John όταν ήταν μικρό κορίτσι, ακούγοντας κλασικά τραγούδια της όπως τα «I Honestly Love You», «Magic», «Suddenly» και «Have You Never Been Mellow», τα οποία, όπως τόνισε, «αναδείκνυαν την όμορφη αέρινη χροιά και τον χαρακτηριστικό ήχο της».

«Και μετά ήρθε το “Grease”. Είχα πάθει εμμονή», παραδέχθηκε η Mariah Carey.

I dressed up as Bad Sandy for Halloween in 5th grade and thought I was everything. Years later, THE Olivia Newton-John walked out onto my stage in Melbourne, Australia and we sang our hearts out together to "Hopelessly Devoted To You." This is a moment I will never ever forget. pic.twitter.com/P4jsfV9Dsp — Mariah Carey (@MariahCarey) August 9, 2022