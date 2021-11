Η Mariah Carey αποκαλύπτει το trailer του «Mariah’s Christmas: The Magic Continues»

Το πρώτα πλάνα από το νέο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα της Mariah Carey.

Η Mariah Carey βάζει τους θαυμαστές της στο πνεύμα των γιορτών με το πρώτο trailer για το επερχόμενο πρόγραμμα «Mariah’s Christmas: The Magic Continues».

Η τραγουδίστρια ερμηνεύει μερικά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο trailer, όπου σχολιάζει: «Δεν μπορώ να μην γιορτάσω τα Χριστούγεννα με τον κόσμο».

Το εορταστικό πρόγραμμα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 3 Δεκεμβρίου.

Το «Mariah’s Christmas: The Magic Continues» θα χαρίσει στο κοινό την πρώτη και μοναδική εκτέλεση του νέου single «Fall in Love At Christmas» της Mariah Carey. Η τραγουδίστρια θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Khalid και τον Kirk Franklin για να μεταφέρουν το πνεύμα των Χριστουγέννων στους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο.

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων θα ερμηνεύσει επίσης μια νέα εκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Christmas (Baby Please Come Home)».

Θα ακολουθήσει μια αποκλειστική συνέντευξη της Mariah Carey στον Zane Lowe της Apple Music, όπου μαζί με τα δέκα ετών δίδυμα παιδιά της, τον γιο της Moroccan και την κόρη της Monroe, θα μοιραστεί μερικές από τις αγαπημένες της χριστουγεννιάτικες στιγμές των γιορτών.

Φυσικά, η Mariah Carey θα γιορτάσει επίσης την κληρονομιά και τη διαχρονική επιτυχία του αγαπημένου κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «All I Want For Christmas Is You».

Μετά την επιτυχία του περσινού εορταστικού αφιερώματος «Mariah Carey’s Magical Christmas Special», στο οποίο συμμετείχαν αστέρες όπως η Ariana Grande και η Jennifer Hudson, το «Mariah’s Christmas: The Magic Continues» έρχεται για να σκορπίσει περισσότερη μαγεία σε όλο τον κόσμο.