Η Mariah Carey θα κυκλοφορήσει το πρώτο της παιδικό βιβλίο

«Μου έδωσε δύναμη το γεγονός ότι μετέτρεψα την ταραχώδη παιδική ηλικία μου σε ένα σύγχρονο κλασικό παραμύθι».

Η Mariah Carey ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο της παιδικό βιβλίο.

Το εικονογραφημένο βιβλίο θα έχει τον τίτλο «The Christmas Princess» (Η Πριγκίπισσα των Χριστουγέννων) και θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Henry Holt Books for Young Readers το φθινόπωρο του 2022.

Η Mariah Carey έγραψε το βιβλίο σε συνεργασία με την Michaela Angela Davis, με την οποία συνεργάστηκε και στην best selling αυτοβιογραφία της «The Meaning of Mariah Carey» που κυκλοφόρησε το 2020, ενώ την εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Fuuji Takashi.

Πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι η «Μικρή Mariah» (Little Mariah).

«Τόσοι πολλοί από εμάς πνίγηκαν στη ζοφερότητα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, γιατί να μην δημιουργήσουμε μια μαγική χώρα για να δραπετεύσουμε;», λέει η Mariah Carey σε αποκλειστική δήλωσή της στο «People».

«Το “The Christmas Princess” πηγάζει από την ίδια ανάγκη από την προέκυψε η αυτοβιογραφία μου, “The Meaning of Mariah Carey”, να χειραφετήσω το μικρό κορίτσι μέσα μου», εξηγεί.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Mariah Carey ετοιμάζει τη μεταφορά της αυτοβιογραφίας της στην οθόνη

«Η Μικρή Mariah αντιπροσωπεύει το παιδί που κρύβω μέσα μου και πιστεύει στο δικό της όραμα, αντιπροσωπεύει όλα τα παιδιά, ειδικά εκείνα που νιώθουν παρείσακτα ή “διαφορετικά”, που προσπαθούν να πιστέψουν στον εαυτό τους», περιγράφει.

«Είναι για όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Μου έδωσε δύναμη το γεγονός ότι μετέτρεψα την ταραχώδη παιδική ηλικία μου σε ένα σύγχρονο κλασικό παραμύθι γεμάτο θαύματα και απεριόριστη ελπίδα», συνεχίζει.

Το «The Christmas Princess» ακολουθεί τη Μικρή Mariah, «που δεν έχει πολλά και δεν θέλει πολλά», σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου. Έχει μόνο μια ευχή: να περάσει «ήρεμα και χαρούμενα Χριστούγεννα».

«Νιώθοντας περιθωριοποιημένη και μόνη, η Μικρή Mariah ξεκινάει μία χειμωνιάτικη και φανταστική περιπέτεια και τελικά ανακαλύπτει τη θεραπευτική δύναμη της φωνής της για να διαδώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι της και σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην περιγραφή.

Η Mariah Carey προέβη σε αποκαλύψεις για την ταραχώδη παιδική ηλικία της στο βιβλίο «The Meaning of Mariah Carey». Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, έγινε σούπερ σταρ χάρη στην απίστευτη φωνή της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων» με τη διαχρονική επιτυχία της «All I Want For Christmas Is You», που παραμένει ένα από τα βασικά τραγούδια των γιορτών από την κυκλοφορία του το 1994 μέχρι σήμερα, ενώ πρόσφατα έγινε διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.