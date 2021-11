Η Mariah Carey θα κυκλοφορήσει μία νέα χριστουγεννιάτικη συνεργασία

Το «Fall In Love At Christmas» θα κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα.

Η Mariah Carey ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τον Νοέμβριο με την κυκλοφορία ενός νέου εορταστικού single με τη συμμετοχή του Khalid και του Kirk Franklin.

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να κηρύξει την έναρξη της εορταστικής περιόδου δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επομένη ημέρα του Halloween ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να σπάει με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ κολοκύθες που είχαν χαραγμένη πάνω τους τη φράση «It’s Not Time» (Δεν είναι η ώρα).

Στο βίντεο με θέμα τα Χριστούγεννα, το οποίο έχει ως υπόκρουση τη διαχρονική επιτυχία της «All I Want For Christmas is You», η Mariah Carey φορά ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα και προαναγγέλλει την ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού, για το οποίο είναι πλέον γνωστό ότι φέρει τον τίτλο «Fall In Love At Christmas», καθώς σε ένα δώρο είναι κολλημένη η επιγραφή «5/11».

Στο τέλος του βίντεο αναφέρεται: «Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτή την κολοκύθα και να την αντιμετωπίσουμε ως πίτα, γιατί πρέπει να περάσουμε ακόμα την Ημέρα των Ευχαριστιών!».

Λίγες ώρες αργότερα, η Mariah Carey ανακοίνωσε ότι η συνεργασία της με τον 23χρονο αστέρα της R&B Khalid και τον 51χρονο θρύλο της urban gospel Kirk Franklin θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου.

Η Mariah Carey δημοσίευσε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο με μία πρόγευση διάρκειας 30 δευτερολέπτων από το «Fall In Love At Christmas» και το εξώφυλλο της δυναμικής μπαλάντας, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των τριών καλλιτεχνών από τα Χριστούγεννα της παιδικής ηλικίας τους.

Πέρυσι, η τραγουδίστρια εγκαινίασε την εορταστική περίοδο με το επικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» του Apple TV+, το οποίο περιλάμβανε guest εμφανίσεις από τους Ariana Grande, Jennifer Hudson και Snoop Dogg.

Επίσης ένωσε τις δυνάμεις της με την Ariana Grande και Jennifer Hudson για μία νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού της «Oh Santa!».