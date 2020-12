Η Mariah Carey συνεχίζει τα ρεκόρ με το «All I Want for Christmas Is You»

Η Mariah Carey παγιώνει τη θέση της ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Το «All I Want for Christmas Is You» επέστρεψε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για να χαρίσει στη Mariah Carey μια σειρά από νέα ρεκόρ στα charts.

Αυτή είναι η πέμπτη εβδομάδα συνολικά που το «All I Want for Christmas Is You» κυριαρχεί στο No. 1 του Hot 100, επίδοση που συνιστά ρεκόρ για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει βρεθεί τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του συγκεκριμένου chart.

Προηγουμένως η επιτυχία της Mariah Carey μοιραζόταν το ρεκόρ με το κλασικό τραγούδι «The Chipmunk Song» των The Chipmunks και του David Seville. Το «The Chipmunk Song» και το «All I Want for Christmas Is You» είναι μάλιστα τα δύο μοναδικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα χρονικά που έχουν ανέβει στην πρώτη θέση του Hot 100.

Το «All I Want for Christmas Is You» είναι επίσης το μοναδικό τραγούδι στην ιστορία που έχει κατακτήσει το No. 1 του Hot 100 σε τρεις διαφορετικές χρονιές, το 2019, το 2020 και τώρα, το 2021. Αν και τεχνικά το 2021, το τελευταίο chart του Billboard αφορά την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 2 Ιανουαρίου 2021.

Επιπλέον η Mariah Carey διευρύνει και ένα ρεκόρ που της ανήκει ήδη, καθώς έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στο No. 1 του Billboard Hot 100 σε 17 διαφορετικές χρονιές: κάθε έτος από το 1990 μέχρι το 2000, το 2005 και το 2006, το 2008 και τώρα, από το 2019 έως το 2021.

Δεύτεροι στη σχετική λίστα είναι ο Paul McCartney, ο Michael Jackson και η Madonna, οι οποίοι έχουν βρεθεί στην πρώτη θέση του chart σε 10 διαφορετικές χρονιές.

Πριν από λίγες ημέρες το «All I Want for Christmas Is You» σημείωσε επίσης το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες.