Mariah Carey: Ο πρώτος καλλιτέχνης που κυριαρχεί στο Νο. 1 του «Billboard Hot 100» σε 4 διαφορετικές δεκαετίες

Η Mariah Carey αποτελεί ένα ζωντανό θρύλο.

Το Billboard ανακοίνωσε ότι η Mariah Carey είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που έχει βρεθεί στην κορυφή του «Hot 100» σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες: Του 1990, του 2000, του 2010 και του 2020, την οποία θα καλωσορίσουμε επίσημα σε μερικές ώρες.

Η τραγουδίστρια προσθέτει στο ενεργητικό της το ανεπανάληπτο αυτό επίτευγμα χάρη στη μνημειώδη επιτυχία του ασυναγώνιστου τραγουδιού της «All I Want For Christmas Is You», το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στο Νο. 1 του «Hot 100».

Το διαχρονικό τραγούδι θα παραμείνει στην κορυφή και την πρώτη εβδομάδα του 2020, σύμφωνα με το μουσικό περιοδικό.

Το «All I Want For Christmas Is You» που έχει γίνει πλέον συνώνυμο των Χριστουγέννων συμπληρώνει συνολικά τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ως επικεφαλής της κατάταξης, αποτελώντας το 19ο single της Mariah Carey που καταλαμβάνει την κορυφή.

25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «All I Want For Christmas Is You» έδωσε στη Mariah Carey τη μοναδική ευκαιρία στα χρονικά να σημειώσει ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο/

Η Αμερικανίδα ξεπερνά τους Stevie Wonder, Michael Jackson, Elton John, Janet Jackson, Madonna, Christina Aguilera, Britney Spears και Usher, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο Νο. 1 του «Hot 100» για τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

Η Mariah Carey αποτελεί επίσης τον πρώτο και μοναδικό έως τώρα καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να ανέβει στο Νο. 1 του «Billboard Hot 100» με τα πρώτα πέντε τραγούδια του.

Η ερμηνεύτρια με την κρυστάλλινη φωνή κατέκτησε την κορυφή του chart 14 φορές στα ’90s και τέσσερις φορές στα ’00s.