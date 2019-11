Mariah Carey: Στο φως η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «All I Want For Christmas Is You»

Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «All I Want For Christmas Is You» για πρώτη φορά στις οθόνες μας.

Ένα πολύτιμο δώρο χαρίζει η Mariah Carey με αφορμή την επετειακή επανέκδοση του δίσκου της «Merry Christmas».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στην οποία ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος «βασίλισσα των Χριστουγέννων», δημοσίευσε το ακυκλοφόρητο βίντεο από την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του διαχρονικού τραγουδιού «All I Want For Christmas Is You».

Η εκτέλεση ηχογραφήθηκε και μαγνητοσκοπήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994 στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο φιλανθρωπικού εράνου.

«Για πρώτη φορά στα χρονικά, το κοινό μπορεί να ζήσει ξανά αυτήν την ιστορική φιλανθρωπική εκδήλωση που ωφέλησε το The Fresh Air Fund και Camp Mariah», αναφέρεται στην περιγραφή του βίντεο.

Μετά από 25 χρόνια, το ηχογραφημένο υλικό από την εκδήλωση κυκλοφορεί επίσημα ως μέρος της επετειακής επανέκδοσης του άλμπουμ «Merry Christmas», βάζοντας τέλος στην πολυετή αναζήτηση των θαυμαστών της Mariah Carey.

Εκτός από τις μοναδικές ερμηνείες εκείνης της βραδιάς, η επανακυκλοφορία του «Merry Christmas» περιλαμβάνει επιπλέον σπάνια remixes και μία νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Sugar Plum Fairy».

Την ίδια στιγμή, το θρυλικό single «All I Want For Christmas Is You» έκανε νωρίτερα από ποτέ την επανεμφάνισή του στα charts, καθώς πρόσφατα έκανε είσοδο στο Νο. 39 των ΗΠΑ.

Πέρυσι το τραγούδι σημείωσε καινούργιο υψηλό ανεβαίνοντας στο Νο. 3, ενώ κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify μέσα σε 24 ώρες.