Η Mariah Carey πρωταγωνιστεί σε κόμικ για τη ζωή της

Η Mariah Carey πρωταγωνιστεί σε κόμικ που εξιστορεί τη ζωή της.

Η TidalWave Comics πρόσθεσε ένα νέο κόμικ με πρωταγωνίστρια τη Mariah Carey στην πολυαγαπημένη σειρά «Female Force». Αυτό το κόμικ 22 σελίδων θα τυπωθεί τόσο σε σκληρό εξώφυλλο με εξώφυλλο από τον διάσημο καλλιτέχνη κόμικς Joe Phillips όσο και σε μαλακό εξώφυλλο με εξώφυλλο από τον Nelson Hernandez.

Η παιδική ηλικία και η άνοδος της Mariah Carey παρουσιάζονται με έντονα χρώματα και εικονογραφήσεις του Pablo Martinena.

Στο πλαίσιο της εορταστικής κυκλοφορίας, η TidalWave Comics θα διαθέσει επίσης και μια διευρυμένη ειδική έκδοση 28 σελίδων του κόμικ, όπου την εικονογράφηση του εξωφύλλου υπογράφει ο καλλιτέχνης της Marvel Comics, Yonami.

Από τις τρεις εκδόσεις του κόμικ που θα κυκλοφορήσουν διαθέτοντας διαφορετικά εξώφυλλο η καθεμία, σε ένα από τα εξώφυλλα η Mariah Carey θα απεικονίζεται ως «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», προς τιμήν της διαχρονικής επιτυχίας της «All I Want for Christmas Is You» που παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Η Mariah Carey, η οποία εντάχθηκε στο Hall of Fame των τραγουδοποιών το 2020, είναι περισσότερο γνωστή για την εντυπωσιακή ερμηνευτική έκτασή της και τη δυναμική παρουσία της επί σκηνής και διαθέτει το ρεκόρ για τον σόλο καλλιτέχνη με τα περισσότερα νούμερο ένα singles (19) στην ιστορία του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαι περήφανος που μου ζητήθηκε να γράψω αυτή τη βιογραφία και ελπίζω ότι οι αναγνώστες θα μάθουν κάτι καινούργιο για εκείνη», δήλωσε ο συγγραφέας της ιστορίας του κόμικ, Michael Frizell.

«Ως θαυμαστές της Mariah Carey από την πρώτη μέρα, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα την εντάξουμε στη σειρά βιογραφιών “Female Force”. Έχει μια ιστορία που εμπνέει και της ταιριάζει απόλυτα το γεγονός ότι το κόμικ κυκλοφορήσει την περίοδο των γιορτών», δήλωσε ο Darren G. Davis, επικεφαλής της TidalWave Comics.

Η Mariah Carey είναι η νεότερη γυναίκα – σύμβολο που προστίθεται στη σειρά κόμικ «Female Force» της TidalWave.

Το «Female Force» είναι μια δυναμική συλλογή από βιογραφικά κόμικς που έχει φιλοξενήσει σημαντικές γυναίκες συγγραφείς, στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, πολιτικούς, ακτιβίστριες και καλλιτέχνιδες, συμπεριλαμβανομένων θρύλων της μουσικής όπως η Dolly Parton, η Loretta Lynn, η Barbra Streisand και η Stevie Nicks.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το κόμικ για τη Mariah Carey εδώ.