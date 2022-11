Δύο τυχεροί θαυμαστές θα επισκεφθούν το διαμέρισμα της Mariah Carey στη Νέα Υόρκη και θα ζήσουν τη μαγική εμπειρία των Χριστουγέννων στην πόλη.

Η Mariah Carey προσκαλεί τους θαυμαστές της στο σπίτι της για τις γιορτές.

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» συνεργάζεται με το Booking.com για να δώσει σε δύο τυχερούς θαυμαστές της την ευκαιρία να ζήσουν μία φορά στη ζωή τους τη Νέα Υόρκη με τον δικό της τρόπο.

Η «Απόλυτη Γιορτινή Εμπειρία της Mariah» θα περιλαμβάνει διαμονή τριών νυχτών στο δωμάτιο Grande Luxe King του ξενοδοχείου The Plaza, εισιτήρια για την επερχόμενη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Carey, δείπνο στα αγαπημένα της εστιατόρια, όπως το «Nobu» και το «Mr. Chow».

Επίσης, περιλαμβάνονται ιδιωτική ξενάγηση στο «Top of the Rock» στο Rockefeller Center, VIP πατινάζ στον πάγο μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center και πρόσβαση σε μία σκηνή VIP.

«Τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη είναι μία εμπειρία ζωής, γι’ αυτό συνεργάστηκα με την Booking.com για να δημιουργήσω μία ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με θέμα τις γιορτές στη γενέτειρά μου κατά τη διάρκεια της πιο υπέροχης εποχής του χρόνου», ανέφερε η Mariah Carey.

«Για μία μόνο φορά, δίνω σε δύο θαυμαστές μου την ευκαιρία να ζήσουν μία αξέχαστη και μαγική υπερπαραγωγή! Ελπίζω να απολαύσουν την ευκαιρία να δουν τη συναυλία μου στο Madison Square Garden, να επισκεφθούν το “Top of the Rock”, να φάνε στα αγαπημένα μου εστιατόρια και να μείνουν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης», πρόσθεσε.

Η τριήμερη εμπειρία θα κορυφωθεί με μία βραδιά κοκτέιλ σε έναν ιδιωτικό χώρο στο ρετιρέ της Mariah Carey στη Νέα Υόρκη, καθώς και με μία χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση στην ταράτσα της.

Οι θαυμαστές μπορούν να κάνουν κράτηση με σειρά προτεραιότητας αποκλειστικά στο Booking.com από τις 14 Δεκεμβρίου.

Το επικό Σαββατοκύριακο θα λάβει χώρα στις 16-19 Δεκεμβρίου και η τιμή της κράτησης ανέρχεται μόνο στα 20,19 δολάρια, προς τιμήν της χρονιάς που η χριστουγεννιάτικη επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey, ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Στο τριήμερο υπερθέαμα συμπεριλαμβάνονται επίσης:

Ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του νέου παιδικού χριστουγεννιάτικου βιβλίου «The Christmas Princess» της Mariah Carey, βόλτα για ψώνια στο Saks Fifth Avenue, εισιτήρια για την παράσταση «Christmas Spectacular» με πρωταγωνιστές τις Radio City Rockettes μαζί με μία VIP δεξίωση πριν από την παράσταση στη σουίτα Roxy, μία ιδιωτική ξενάγηση στο «Radio City Music Hall», συνάντηση με μία Radio City Rockette και πολλά άλλα.

Το πακέτο περιλαμβάνει τη μεταφορά αποσκευών, τη μεταφορά από και προς τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες, καθώς και την τοπική μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ.