Mariah Carey: «Ποτέ δεν αποκάλεσα τον εαυτό μου βασίλισσα των Χριστουγέννων»

«Κοιτάξτε κάθε συνέντευξη που έχει κάνει».

Η Mariah Carey υποστηρίζει ότι δεν έχει αποκαλέσει ποτέ τον εαυτό της «βασίλισσα των Χριστουγέννων», λίγες ημέρες αφότου έπεσαν στο κενό οι προσπάθειές να κατοχυρώσει τον τίτλο ως εμπορικό σήμα.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Late Show» του Stephen Colbert και μετά από μερικά λεπτά χαλαρής κουβέντας για το πόσο καλύτερο είναι να συνομιλούν από κοντά παρά μέσω Zoom, όπως έκαναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο παρουσιαστής είπε: «Επειδή είσαι η βασίλισσα των Χριστουγέννων, έχω μερικές…», πριν τον διακόψει αμέσως η Carey.

«Ποτέ δεν αποκάλεσα τον εαυτό μου “βασίλισσα των Χριστουγέννων”. Μπορούμε, παρακαλώ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό;», τόνισε η Mariah Carey με αυστηρό ύφος, προκαλώντας οποιονδήποτε να «κοιτάξει κάθε συνέντευξη που έχει κάνει».

«Οι άλλοι λένε “η αυτοαποκαλούμενη βασίλισσα των Χριστουγέννων”. Εγώ λέω: “Αλήθεια; Θα το κάνω αυτό;”», συνέχισε.

«Χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολικά θρήσκα, αλλά νομίζω ότι αν κάποια θα μπορούσε να είναι η “Βασίλισσα των Χριστουγέννων”, αυτή θα ήταν η Παναγία. Τα Χριστούγεννα είναι για όλους», ανέφερε.

Η Mariah Carey δήλωσε ακόμη ότι οφείλει την αγάπη της για τις γιορτές στη «δύσκολη παιδική ηλικία της».

«Είχα μια δύσκολη παιδική ηλικία και πάντα ήθελα τα Χριστούγεννα να είναι τέλεια και ποτέ δεν ήταν. Και έτσι, όταν τελικά μπόρεσα κατά κάποιο τρόπο να προσφέρω στον εαυτό μου και στους φίλους μου και τώρα στα μικρά μου παιδιά, που είναι 11 ετών, έχουμε τα πιο γιορτινά Χριστούγεννα», εξήγησε.

«Ο κόσμος λέει: “Πώς γράφεις αυτά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και το κάνεις αυτό;”. Επειδή είναι πραγματικά αυθεντικά και βγήκαν από την επιθυμία μου να έχω λίγη κανονικότητα και λίγη ηρεμία και να περάσω όμορφες γιορτές. Έτσι τώρα περιμένω (τα Χριστούγεννα) όλο το χρόνο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «All I Want For Christmas Is You», η Mariah Carey παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε ποτέ όταν έγραψε το τραγούδι πριν από 28 χρόνια ότι θα σημείωνε την επιτυχία που σημείωσε.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι δεν το ακούει να παίζει στα μοντέρνα μαγαζιά όπου αγοράζει δώρα για τους φίλους της, επειδή «παίζουν cool μουσική, όχι τα μικρά χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια».

Όσον αφορά το δικό της αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, η Mariah Carey αποκάλυψε ότι είναι το «The Christmas Song», είτε από τον Nat King Cole είτε η εκδοχή του Donnie Hathaway.

Στην ερώτηση σχετικά με το αν τοποθετεί στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου της ένα αγγελάκι ή ένα αστέρι, η Mariah Carey είπε ότι προτιμά και τα δύο, επειδή έχει στολίσει τέσσερα δέντρα στο σπίτι της.