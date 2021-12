Mariah Carey: Πόσο καλά γνωρίζει τον εαυτό της – Η τραγουδίστρια απαντά σε ερωτήσεις για τη ζωή και την καριέρα της

Η Mariah Carey απαντά σε ερωτήσεις για τη ζωή της.

Λένε ότι «κανείς δεν σε ξέρει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό». Η Mariah Carey αποκάλυψε μερικά από τα ελάχιστα γνωστά στοιχεία για εκείνη και πέρασε ταυτόχρονα από δοκιμασία σχετικά με το πόσο καλά γνωρίζει η ίδια τον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην ενότητα «Do You Know Her?» του «Harper’s Bazaar» στο YouTube, όπου της τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή και την καριέρα της, μεταξύ των οποίων η ώρα της ημέρας που γεννήθηκε. Για τους περίεργους, ήταν στις 7:27 το πρωί.

Δεν αποκάλυψε πόσα σκυλιά έχει -είναι επτά- αλλά ήταν σε θέση να θυμηθεί ότι πέρασε 500 ώρες σε σχολή αισθητικής και ότι «παραλίγο να κάψει» το νυφικό φόρεμα που φορούσε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού της «We Belong Together» (2005).

Η Mariah Carey παραδέχθηκε ακόμη ότι δεν έχει «ιδέα» σε ποιο τραγούδι της τραγουδά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια νότα. Η τραγουδίστρια μάντεψε ότι ήταν το «Emotions», αλλά η πραγματική απάντηση ήταν το «Lead The Way» του 2001, όπου κράτησε μια νότα για 21 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον απάντησε σωστά στην ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των τραγουδιών της που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, τα οποία ανέρχονται σε 19. Όταν μια γυναικεία φωνή εκτός κάμερας τη διόρθωσε, λέγοντας ότι ο αριθμός ήταν στην πραγματικότητα 18, η Mariah Carey δεν δέχτηκε τη διόρθωση.

«Νομίζω ότι ξέρω πόσα νούμερο ένα είχα στο chart του Hot 100, γιατί ένα από αυτά ήταν ένα γιορτινό τραγούδι και είναι το “All I Want for Christmas Is You”. Αυτό είναι το 19ο νούμερο ένα», είπε.

Η Mariah Carey θυμόταν επίσης αμέσως ποιο από τα τραγούδια της ήταν αυτό που της επέτρεψε να ξεπεράσει τον Elvis Presley στην κατάταξη των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νούμερο ένα επιτυχίες στο Hot 100. Ήταν το «Touch My Body» του 2008.

«Αυτό ήταν το 18ο νούμερο ένα τραγούδι μου. Ήταν μια αρκετά εκπληκτική στιγμή!», σημείωσε

Η Mariah Carey αποκάλυψε επιπλέον το λαμπερό φόρεμα Dolce & Gabbana με το οποίο εμφανίζεται στο νέο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα «Mariah’s Christmas: The Magic Continues» του Apple TV+ ζυγίζει περίπου 27 κιλά.

«Ήταν πολύ βαρύ. Αν το δείτε, τότε θα δείτε ότι τα παιδιά που ευτυχώς με βοηθούσαν να μεταφέρω την ουρά, δεν με βοηθούσαν, δεν τη μετέφερα», σχολίασε.