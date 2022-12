Mariah Carey: Πόσα χρήματα κερδίζει κάθε χρόνο από το «All I Want For Christmas Is You»

Πόσο χρήματα κερδίζει η Mariah Carey κάθε χρόνο από το «All I Want For Christmas Is You»;

Πιθανότατα θα έχετε υποθέσει ότι η Mariah Carey θησαυρίζει την περίοδο των εορτών λόγω του διαχρονικά αγαπημένου τραγουδιού της «All I Want For Christmas Is You», το οποίο ανέβηκε φέτος για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην κορυφή των charts.

Αλλά αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσα ακριβώς έσοδα κερδίζει η Mariah Carey από αυτό το τραγούδι διάρκειας τεσσάρων λεπτών κάθε χρόνο, οι άνθρωποι του Billboard υπολόγισαν τα νούμερα για να δώσουν την απάντηση.

Σύμφωνα με το Billboard, υπάρχουν δύο πηγές εσόδων από τις οποίες η Mariah Carey κερδίζει χρήματα: από το publishing – επειδή έχει συνυπογράψει το τραγούδι – και από τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα και τις πωλήσεις του τραγουδιού. Επίσης, πρέπει να εξετάσετε τα δεδομένα σφαιρικά για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ποσό των χρημάτων που προκύπτει.

Το Billboard υπολόγισε τους αριθμούς για το 2021, επειδή προφανώς το 2022 δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το «All I Want For Christmas Is You» κατέγραψε πέρυσι 94.000 downloads και 823 εκατομμύρια streams.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Billboard, αυτές οι επιδόσεις δημιούργησαν 4,5 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το ίδιο το τραγούδι και 1,66 εκατομμύρια δολάρια από τα εκδοτικά δικαιώματα.

Συνολικά, το «All I Want For Christmas Is You» συγκέντρωσε έσοδα ύψους 6,16 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021, αλλά η Mariah Carey δεν λαμβάνει ολόκληρο το ποσό των χρημάτων.

Όσον αφορά τα έσοδα από το τραγούδι, το Billboard εκτιμά ότι η Mariah Carey παίρνει μόλις 1,55 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταλήγει στη δισκογραφική εταιρεία της.

Όσον αφορά το publishing, η Mariah Carey και ο Walter Afanasieff είναι τα μόνα δύο ονόματα που αναφέρονται ως δημιουργοί του «All I Want For Christmas Is You» και αν μοιράζονται 50-50 τα έσοδα, τότε κερδίζει 830.000 δολάρια.

Αν η Mariah Carey έχει διατηρήσει τα δικαιώματα που της αναλογούν επί του publishing, τότε τα κέρδη της από το τραγούδι ανέρχονται σε 747.000 δολάρια μετά από την αφαίρεση της διαχειριστικής προμήθειας ύψους 10%.

Αν υποθέσουμε ότι η Mariah Carey δεν έχει διατηρήσει τα δικαιώματα που της αναλογούν στο publishing και έχει προχωρήσει στην πώλησή τους, όπως συνηθίζουν πλέον πολλοί καλλιτέχνες να κάνουν, αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά καθαρά έσοδά της το 2021 από το «All I Want For Christmas Is You» ήταν 2,4 εκατομμύρια δολάρια, ίσως όχι τόσο πολλά χρήματα όσο νομίζατε.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Billboard, η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις διασκευές του τραγουδιού, που είναι πάρα πολλές, ή τα έσοδα από διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως τα τηλεοπτικά αφιερώματα.