Mariah Carey: Σε νομική αντιπαράθεση για τον τίτλο «Βασίλισσα των Χριστουγέννων»

Η Mariah Carey κατηγορείται ότι προσπαθεί να μονοπωλήσει τον τίτλο «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Η Mariah Carey βρίσκεται σε νομική αντιπαράθεση σχετικά με τις προσπάθειές της να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς μία άλλη τραγουδίστρια που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί το όνομα εδώ και χρόνια.

Πιθανότατα βασιζόμενη στην πολυετή επιτυχία της «All I Want For Christmas Is You», η εταιρεία της Mariah Carey (Lotion LLC) κατέθεσε πέρυσι αίτηση στο ομοσπονδιακό Γραφείο Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για να κατοχυρώσει το όνομα «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» (Queen of Christmas) ως αποκλειστικό εμπορικό σήμα για μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, από μουσική μέχρι αλκοόλ και αρώματα.

Όμως, σε μία ένσταση που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, η τραγουδίστρια Elizabeth Chan και οι δικηγόροι της από τη δικηγορική εταιρεία Wilmer Hale ζήτησαν να απορριφθεί η αίτηση της Mariah Carey.

Υποστηρίζουν ότι η Chan («η μόνη που τραγουδάει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικη pop») έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί «βασίλισσα των Χριστουγέννων» και ότι θα ήταν άδικο να επιτραπεί στην Carey να μονοπωλήσει αυτόν τον τίτλο.

«Τα Χριστούγεννα είναι αρκετά μεγάλα για περισσότερες από μία “Βασίλισσες”. Αλλά αυτή η διαδικασία ένστασης είναι δυστυχώς απαραίτητη, επειδή η εταιρεία Lotion LLC της κας Carey προσπαθεί παρ’ όλα αυτά να διεκδικήσει την αποκλειστική κυριότητα του τίτλου και της ονομασίας “Βασίλισσα των Χριστουγέννων”», έγραψε ο δικηγόρος της Elizabeth Chan, Louis Tompros.

Επικαλούμενη μία συνέντευξη που έδωσε η Mariah Carey πέρυσι, η Elizabeth Chan υποστήριξε ότι η Carey «παραδέχτηκε ευθέως» ότι δεν δημιούργησε εκείνη τον τίτλο και ότι «δεν θεωρεί καν τον εαυτό της Βασίλισσα των Χριστουγέννων». Ο φάκελος της ένστασης ανέφερε επίσης ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν λάβει το ίδιο προσωνύμιο, μεταξύ των οποίων όχι μόνο η ίδια και η Mariah Carey, αλλά και η Brenda Lee και η Darlene Love.

Τη Δευτέρα, η Darlene Love σχολίασε τη διαμάχη στο Facebook, σημειώνοντας ότι ο David Letterman «με είχε ανακηρύξει επίσημα Βασίλισσα των Χριστουγέννων πριν από 29 χρόνια», ένα χρόνο πριν η Carey κυκλοφορήσει το «All I Want For Christmas Is You» το 1994.

«Αληθεύει ότι η Mariah Carey κατοχύρωσε ως εμπορικό σήμα το “Βασίλισσα των Χριστουγέννων”; Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον τίτλο;», ρώτησε η Love στην ανάρτησή της.

«Στα 81 μου χρόνια δεν αλλάζω τίποτα. Είμαι στη δουλειά 52 χρόνια, το έχω κερδίσει και μπορώ ακόμα να φτάσω αυτές τις νότες! Αν η Mariah έχει κάποιο πρόβλημα καλέστε τον David ή τον δικηγόρο μου!», συνέχισε.

Τα εμπορικά σήματα είναι διαφορετικά από τα πνευματικά δικαιώματα και δεν δίνουν σε κάποιον γενική κυριότητα επί συγκεκριμένων λέξεων.

Αν η Mariah Carey κατοχυρώσει το σήμα και θελήσει να μηνύσει κάποια σαν την Chan, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές, αν και δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ιδίως με ένα αρκετά μη πρωτότυπο όνομα όπως το «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Ωστόσο η εταιρεία της Carey θα είχε τη δυνατότητα να αρχίσει να απειλεί με αγωγές και να εμποδίζει τη χρήση του ονόματος σε παρόμοια εμπορικά πλαίσια από άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Chan.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Mariah Carey θα παραπεμφθεί σε δίκη για τη δυσφήμιση του αδελφού της στην αυτοβιογραφία της

Δεν είναι γνωστός ο λόγος που παρακίνησε την Mariah Carey και τους δικηγόρους της (από την ελίτ εταιρεία εμπορικών σημάτων Fross Zelnick) να καταθέσουν την αίτηση, ιδίως από τη στιγμή που η τραγουδίστρια έδωσε μία συνέντευξη τον Δεκέμβριο στην οποία φάνηκε να αποποιείται τον τίτλο: «Για εμένα, η Παναγία είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων», είπε.

Η ένσταση της Elizabeth Chan κατατέθηκε στο Συμβούλιο Προσφυγών και Εφέσεων για τα Εμπορικά Σήματα, ένα όργανο που μοιάζει με δικαστήριο και υπάγεται στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, το οποίο αποφασίζει για τις διαφορές σχετικά με το ποιος δικαιούται να καταχωρίσει συγκεκριμένα εμπορικά σήματα.

Εάν η Chan κερδίσει την προσφυγή της, αυτό δεν σημαίνει ότι η Carey θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί η ίδια τον τίτλο. Ωστόσο δεν θα μπορεί να εμποδίσει τους άλλους να τον χρησιμοποιούν επίσης.

«Η κα Carey μπορεί να αυτοαποκαλείται όπως θέλει, αλλά δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει τους άλλους να κάνουν το ίδιο», δήλωσε ο δικηγόρος της Chan, Louis Tompros.

«Αν η Mariah Carey το καταφέρει, η εταιρεία της θα μπορούσε να μηνύσει κάποιον που έπλεξε και πούλησε ένα πουλόβερ με την επιγραφή “Βασίλισσα των Χριστουγέννων” στο Etsy, ή να ζητήσει από έναν ραδιοφωνικό σταθμό να σταματήσει και να σταματήσει να αποκαλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τη Mariah “Βασίλισσα των Χριστουγέννων”», υποστήριξε.

«Εκπροσωπούμε δωρεάν την Elizabeth σε αυτή την υπόθεση, λόγω της σημασίας της αποτροπής της κατάχρησης εμπορικού σήματος αυτού του είδους», τόνισε.