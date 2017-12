Η Mariah Carey είναι η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων!

Κάθε Χριστούγεννα είναι αναμφίβολα η εποχή της Mariah Carey και του «All I Want For Christmas Is You». Ποιος περίμενε όμως ότι το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι θα γνώριζε τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει πραγματοποιήσει 23 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του;

Η ψηφιακή πραγματικότητα και ειδικότερα το streaming έχουν δώσει τη δυνατότητα στη Mariah Carey να προσθέτει καινούρια ορόσημα στην καριέρα της.

Πρόσφατα, το «All I Want For Christmas Is You» αναρριχήθηκε στο Νο9 του αμερικανικού «Billboard Hot 100», σηματοδοτώντας την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει στο εν λόγω chart.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, το εορταστικό anthem σημείωσε ένα ακόμη νέο επίτευγμα, αυτή τη φορά στο Spotify.

Η Mariah Carey έχει επίσημα το τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams μέσα σε μία μόνο ημέρα. Το «All I Want For Christmas Is You» παίχτηκε 8.069.105 φορές στην πλατφόρμα και κατέρριψε το ρεκόρ της Taylor Swift και του «Look What You Made Me Do» με 7.908.492 streams.

Συνολικά, το «All I Want For Christmas Is You» κατέχει την τρίτη θέση στη σχετική λίστα του Spotify. Την πρώτη θέση απολαμβάνει το «Shape Of You» του Ed Sheeran με 9.878.194 αναπαραγωγές σε ένα εικοσιτετράωρο και ακολουθεί το «Despacito» με 8.505.463 streams.

Παρατηρήστε την αντίθεση που δείχνει τη ραγδαία άνοδο του streaming, αλλά και την υπεροχή της Mariah Carey: Τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια κυκλοφόρησαν εντός του 2017, ενώ το «All I Want For Christmas Is You» είναι 23 χρονών.