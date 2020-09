Mariah Carey: «Με είχαν αντιμετωπίσει ως μηχάνημα ΑΤΜ με περούκα»

Η Mariah Carey ανοίγεται στην Oprah Winfrey.

Το Apple TV + ανακοίνωσε ότι η διάσημη τραγουδίστρια θα είναι ο επόμενος καλεσμένος στην εκπομπή «The Oprah Conversation» της Winfrey και έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο τρέιλερ από τη συνάντηση των δύο γυναικών.

Η Mariah Carey και η Oprah Winfrey συζητούν για μία ευρεία γκάμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων η στιγμή που η τραγουδίστρια βρέθηκε να κρατείται στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού, ένα περιστατικό για το οποίο η Carey λέει ότι «δεν μίλησε ποτέ», αλλά και η στιγμή στη ζωή της που δεν ένιωθε «άξια να υπάρχει».

Η συνέντευξη στέκεται επίσης στο ερωτικό παρελθόν της Mariah Carey.

Η τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη από το 1993 έως το 1998 με τον Tommy Mottola και από το 2008 έως το 2016 με τον Nick Cannon, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο δίδυμα παιδιά που είναι σήμερα 9 ετών, τον Moroccan και τη Monroe.

«Ένιωσα ότι με κρατούσε αιχμάλωτη αυτή η σχέση», λέει η Mariah Carey για έναν από τους παλαιότερους έρωτές της.

I couldn't have asked for a better way to introduce my memoir than having a conversation with my friend, therapist and icon Ms. @Oprah Winfrey, on her series #TheOprahConversation. Watch tomorrow on @AppleTV! pic.twitter.com/5SxIvpuoUE

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 23, 2020