Η Mariah Carey και ο Lewis Capaldi έλαβαν το πρώτο BRIT Billion Award

Το νέο βραβείο της BPI για την ψηφιακή εποχή.

Η Mariah Carey, ο Lewis Capaldi είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που έλαβαν το πρώτο BRIT Billion Award.

Η Βρετανική Φωνογραφική Ομοσπονδία (BPI) δημιούργησε ένα νέο βραβείο που απονέμεται στους καλλιτέχνες που ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται το βραβείο προέρχονται από την Επίσημη Εταιρεία των Charts (Official Charts Company) του Ηνωμένου Βασιλείου και περιλαμβάνουν τόσο όλα τα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία ενός καλλιτέχνη όσο και τα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών στα οποία έχει συμμετάσχει ως καλεσμένος.

Το πρώτο BRIT Billion Award απονεμήθηκε επίσης στους ABBA, AJ Tracey και Headie One, καθώς και στους Rita Ora, Sam Smith, Ellie Goulding, Anne-Marie και George Ezra.

Οι Σουηδοί θρύλοι της pop ABBA έχουν πουλήσει 400 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, είχαν 17 No. 1 επιτυχίες και καταγράφουν πάνω από 50 εκατομμύρια streams σε εβδομαδιαία βάση παγκοσμίως στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι επιτυχίες των ABBA με τα περισσότερα streams είναι το «Dancing Queen», το «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» και το «Mamma Mia».

Όσο για τον Lewis Capaldi, το mega-hit «Someone You Loved» ήταν το πιο εμπορικό single του 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ταυτόχρονα το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο όλων των εποχών, διαθέτοντας πάνω από 600 εκατομμύρια streams.

Ο Lewis Capaldi σχολίασε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που είμαι ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που βραβεύονται με το BRIT Billion Award! Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά τώρα αυτό συνέβη και με χαρά θα δεχτώ κάθε βραβείο, έχετε τη διεύθυνσή μου x».

Το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της ντίβας της pop Mariah Carey από το 1994 είναι ένα από τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 370 εκατομμύρια streams.

Η Mariah Carey δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι ένας από τους τιμώμενους με το βραβείο BRIT Billion Award. Είμαι τόσο ευγνώμων στους θαυμαστές μου για την ατελείωτη και διαρκή υποστήριξή τους. Σας αγαπώ Βρετανοί lambily και ανυπομονώ να επιστρέψω και να δημιουργήσουμε περισσότερες μαγικές στιγμές μαζί».

Ένα BRIT Billion Award απονεμήθηκε και στην αείμνηστη Whitney Houston, της οποίας οι μεγαλύτερες επιτυχίες περιλαμβάνουν το τρεις φορές πλατινένιο «I Wanna Dance With Somebody», καθώς και τα «Saving All My Love For You», «It’s Not Right (But It’s OK)», «I Will Always Love You» και «My Love Is Your Love».

Η RAYE, της οποίας το hit single «Escapism.» είναι δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ την BPI για αυτό το βραβείο. Το ένα δισεκατομμύριο streams είναι ένας πολύ συγκλονιστικός αριθμός για να μπορέσω πραγματικά να τον συνειδητοποιήσω, είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους και όλες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό, σας ευχαριστώ».

Σε κάθε καλλιτέχνη θα απονεμηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο τρόπαιο από την BPI by Gaudio Awards1, το οποίο θα φέρει το γράμμα «B» και ένα αγαλματίδιο των BRIT Awards με το όνομά του.

Η Sophie Jones, επικεφαλής στρατηγικής της BPI και προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της ομοσπονδία, δήλωσε:

«Για έναν καλλιτέχνη, λίγες είναι οι μεγαλύτερες πηγές υπερηφάνειας από το να έχει έναν πλατινένιο ή χρυσό δίσκο στον τοίχο του, αλλά σε μία εποχή όπου η επιτυχία μετριέται σε εκατοντάδες εκατομμύρια και μάλιστα δισεκατομμύρια streams, ήταν σαφές ότι χρειαζόμασταν έναν νέο και πρόσθετο τρόπο για να αναγνωρίσουμε και να γιορτάσουμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα στην ηχογραφημένη μουσική και είμαι σίγουρη ότι το BRIT Billion Award θα γίνει εξίσου σημαντικό».