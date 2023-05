Mariah Carey: Κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Tony

Η Mariah Carey είναι υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Μιούζικαλ ως παραγωγός της παράστασης «Some Like It Hot».

Αφού έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway ως μία από τους παραγωγούς της μουσικοθεατρικής διασκευής του «Some Like It Hot», η Mariah Carey είναι για πρώτη φορά υποψήφια για ένα βραβείο Tony.

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Μαΐου, το «Some Like It Hot» – και κατά συνέπεια η Mariah Carey – απέσπασε μία υποψηφιότητα για το βραβείο του Καλύτερου Μιούζικαλ στα Tony Awards του 2023.

Όπως έκανε πέρυσι η Jennifer Hudson όταν το «A Strange Loop» έλαβε το βραβείο για το Καλύτερο Θεατρικό Έργο, η Mariah Carey θα μπορούσε επίσης να κερδίσει το πρώτο της Tony αν η παράσταση επικρατήσει του ανταγωνισμού για το βραβείο του Καλύτερου Μιούζικαλ.

Επικαλούμενη την αγάπη της για τη Marilyn Monroe, η οποία ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες της αρχικής ταινίας του «Some Like It Hot» (Μερικοί Το Προτιμούν Καυτό), που κυκλοφόρησε το 1959, η Mariah Carey εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής του μιούζικαλ λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα του το περασμένο φθινόπωρο.

«Αρχικά εξοικειώθηκα με αυτή την ιστορία μέσα από τη διαχρονική ταινία με πρωταγωνίστρια τη Marilyn Monroe. Ήταν ένας σημαντικός άξονας επαφής σε όλη τη ζωή μου, σε τέτοιο βαθμό που απέκτησα το πολύτιμο λευκό baby grand πιάνο της σε μια δημοπρασία», ανέφερε τότε η Mariah Carey.

«Όταν ο (παραγωγός) Neil Meron ανακοίνωσε αυτή τη νέα εκδοχή της αγαπημένης ταινίας, ήξερα ότι έπρεπε να γίνω μέρος της», συνέχισε.

«Καθώς βλέπω πώς αυτή η παράσταση συνεχίζει να επεκτείνει την κληρονομιά της ταινίας – να καινοτομεί, να προωθεί την ένταξη, να γιορτάζει τη διαφορετικότητα – είμαι υπερήφανη που θα βοηθήσω στη μεταφορά του “Some Like It Hot” στον σημερινό κόσμο για νέα ακροατήρια», τόνισε.

Το σενάριο της μουσικοθεατρικής διασκευής του «Some Like It Hot» υπογράφουν οι Matthew López και Amber Ruffin.

Ο Marc Shaiman έχει γράψει τη μουσική των τραγουδιών της παράστασης, καθώς και τους στίχους μαζί με τον Scott Wittman, ενώ τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία επιμελήθηκε ο Casey Nicholaw.

Στο μιούζικαλ πρωταγωνιστούν ο Christian Borle στον ρόλο των Joe/Josephine, ο Kevin Del Aguila στον ρόλο του Osgood, ο J. Harrison Ghee στον ρόλο των Jerry/Daphne και η Adrianna Hicks στον ρόλο της Sugar.

Μιλώντας στο ET, η Amber Ruffin εξήγησε γιατί συμμετείχε στη διασκευή του «Some Like It Hot», η οποία ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία της αρχικής ταινίας.

«Ήθελα πραγματικά να δω πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε τα πράγματα εκεί. Εγώ, επίσης, ανυπομονώ να μάθω το Broadway, και τη διαφορά μεταξύ του Broadway και των κανονικών θεατρικών παραστάσεων και, ξέρετε, τα πράγματα που κάνω και πού συναντώνται. Είναι πραγματικά συναρπαστικό», είπε.

Τα 76α Βραβεία Tony θα διεξαχθούν στο United Palace Theatre της Νέας Υόρκης την Κυριακή 11 Ιουνίου με παρουσιάστρια την Ariana DeBose.