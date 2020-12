Mariah Carey: Η σημασία του «All I Want For Christmas Is You» στη ζωή της

«Με κάνει ευτυχισμένη», παραδέχεται η Mariah Carey.

Η διαχρονική χριστουγεννιάτικη επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey έφτασε πέρυσι για πρώτη φορά στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100, ακριβώς 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Φέτος είναι πιθανό να κατακτήσει ξανά την κορυφή, καθώς βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση του chart.

Σε μία νέα συνέντευξή της στον Zane Lowe του Apple Music, με αφορμή την πρεμιέρα του χριστουγεννιάτικου show «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» στο Apple TV+, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι σε αυτό το σημείο, το πιο σημαντικό για το «All I Want For Christmas Is You» δεν είναι οι εκπληκτικές πωλήσεις και η επιτυχία του στα charts.

Αντιθέτως, σημείωσε ότι το πιο σημαντικό είναι τα συναισθήματα που προκαλεί το συγκεκριμένο τραγούδι στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού της.

«Ξέρεις τι; Δεν λέω ότι είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο, αλλά με κάνει ευτυχισμένη. Και έχει κάνει πολλούς άλλους ανθρώπους χαρούμενους. Και όταν βλέπω τον κόσμο να χορεύει στους δρόμους το τραγούδι και να το βάζουν σε αυτά τα μεγάλα, τεράστια φεστιβάλ, αυτό είναι ό,τι σημαίνουν για μένα οι γιορτές», είπε η Mariah Carey.

«Είναι οι αναμνήσεις. Αφορά τους ανθρώπους. Είναι το τραγούδι που σε μεταφέρει στις αναμνήσεις από τις οποίες μπορείς να δημιουργήσεις τις δικές σου νέες αναμνήσεις», εξήγησε για το «All I Want For Christmas Is You».

«Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις που συνδέονται με το τραγούδι, αλλά ο κόσμος έρχεται σε μένα και μου λέει για δικές του αναμνήσεις του. Και αυτό σημαίνει τα πάντα», κατέληξε η Mariah Carey.