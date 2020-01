Mariah Carey: Χάκερς παραβίασαν το λογαριασμό της στο Twitter

Οι ακόλουθοι της Mariah Carey στο Twitter εξεπλάγησαν όταν είδαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να δημοσιεύονται στο λογαριασμό της τραγουδίστριας μία σειρά από αλλόκοτα και ρατσιστικά μηνύματα.

Το προφίλ της Carey στο Twitter δέχθηκε επίθεση από χάκερς και παραβιάστηκε λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου.

Η πρόσβαση στο λογαριασμό ανακτήθηκε περίπου τριάντα λεπτά αργότερα.

Ωστόσο στο διάστημα οι άγνωστοι που απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό πρόλαβαν να δημοσιεύσουν πάνω από 50 μηνύματα, ορισμένα από αυτά ρατσιστικού περιεχομένου, ενώ άλλα tweet ήταν άσεμνα και αφορούσαν τον Eminem.

Όλα τα μηνύματα των χάκερς διαγράφηκαν και το προφίλ της Mariah Carey επανήλθε στην πρότερη κατάστασή του μετά από δύο ώρες.

Σύμφωνα με άλλα tweets στην πλατφόρμα, ως υπεύθυνοι για την επίθεση στη Mariah Carey φέρονται οι Chuckling Squad, ομάδα χάκερς που έχει παραβιάσει στο παρελθόν λογαριασμούς όπως εκείνος του Διευθύνοντος Συμβούλου του Twitter, του Jack Dorsey, όπως και άλλων διάσημων.

Το Twitter επιβεβαίωσε μέσω δήλωσής του ότι το προφίλ της τραγουδίστριας παραβιάστηκε.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε το ζήτημα κλειδώσαμε τον παραβιασμένο λογαριασμό και αυτή τη στιγμή ερευνούμε την κατάσταση», ανέφερε στο USA Today εκπρόσωπος της εταιρείας.

Όπως συνηθίζει, η Mariah Carey αντέδρασε με χιούμορ στην επίθεση που δέχθηκε το προφίλ της: «Κοιμάμαι για λίγο και συμβαίνει αυτό;», έγραψε σε tweet λίγο αφότου ανέκτησε τον έλεγχο του λογαριασμού της.

I take a freaking nap and this happens?

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2020