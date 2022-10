Η Mariah Carey γιορτάζει τα 27 χρόνια του «Daydream»: «Το πιο γλυκόπικρο άλμπουμ μου»

Η Mariah Carey γιόρτασε άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της, καθώς τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ της, «Daydream».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επέτειο με μία ανάρτησή της στο Twitter, όπου έγραψε: «Χρόνια πολλά για την επέτειο του “Daydream”. Το πιο γλυκόπικρο άλμπουμ μου».

Η Mariah Carey ενθάρρυνε στη συνέχεια τους θαυμαστές της να διαβάσουν το βιβλίο της «The Meaning of Mariah Carey», που κυκλοφόρησε το 2020, για να μάθουν γιατί το πιστεύει αυτό.

«Α, και πιστεύω ότι είναι 11 φορές πλατινένιο παρεμπιπτόντως, αλλά μας αρέσει ο ήχος της λέξης “διαμαντένιο”!», πρόσθεσε η τραγουδίστρια για το «Daydream».

Η Ένωση της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA) επιβεβαίωσε ότι το άλμπουμ είναι διαμαντένιο (ή δέκα φορές πλατινένια). Στην ιστοσελίδα της αναφέρεται ότι το «Daydream» έγινε 11 φορές πλατινένιο τον Μάρτιο του 2022.

Το «Daydream» είναι μαζί με το «Music Box» του 1993 τα δύο μοναδικά άλμπουμ της Mariah Carey που έχουν γίνει διαμαντένια μέχρι σήμερα.

Happy anniversary Daydream 💕💕💕 My most bittersweet album (if you read the book, you’ll know why!)

Oh and I believe it’s 11x platinum by the way 😜 (but we like the sound of Diamond!) https://t.co/xUh6HsBywx

