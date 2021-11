Mariah Carey: Γιατί δεν ήθελε να κυκλοφορήσει το «All I Want For Christmas Is You»

«Ήταν η αρχή της καριέρας μου και είχα κάνει μόνο δύο άλμπουμ ως εκείνο το σημείο».

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey κατακτά την κορυφή των charts κάθε χρόνο την περίοδο των γιορτών, όμως η τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι παραλίγο να μην κυκλοφορούσε ποτέ.

Σε εμφάνισή της στην εκπομπή «The Bobby Bones Show», η Mariah Carey εξήγησε ότι αρχικά δεν ήταν σίγουρη για το αν ήθελε να κυκλοφορήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε εκείνο το σημείο της καριέρας της, το 1994.

«Ήταν η αρχή της καριέρας μου και είχα κάνει, νομίζω, μόνο δύο άλμπουμ ως εκείνο το σημείο. Ένιωθα ότι ήταν πολύ νωρίς. Γιατί καθώς μεγάλωνα, ήταν σαν να το έκαναν αυτό αργότερα οι περισσότεροι άνθρωποι», είπε.

Ωστόσο η Mariah Carey έδωσε μία ευκαιρία στον εαυτό της, κυρίως λόγω της αγάπη της για τις γιορτές. «Και τότε είπα: “Αγαπώ τα Χριστούγεννα, πολύ, οπότε θα μπορούσα να δοκιμάσω”. Έτσι έγραψα το “All I Want For Christmas Is You”», αποκάλυψε.

Τα Χριστούγεννα δεν ήταν ποτέ μια όμορφη περίοδος για την τραγουδίστρια, οπότε αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι για τα τέλεια Χριστούγεννα, ενώ ο σκοπός της ήταν το «All I Want For Christmas Is You» να έχει την αίσθηση ενός «διαχρονικού κλασικού τραγουδιού».

«Έζησα δύσκολα παιδικά χρόνια, οπότε δεν είχαμε ποτέ πολλά πράγματα που είχαν τα περισσότερα παιδιά. Ήθελα πραγματικά αυτά τα τέλεια Χριστούγεννα. Ήταν το μόνο που είχα στο μυαλό μου και πάντα καταστρέφονταν», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενη στην επιτυχία του «All I Want For Christmas Is You», η Mariah Carey σχολίασε ότι «ανατριχιάζει» όταν βλέπει τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις του κοινού και ότι χαίρεται που ο κόσμος απολαμβάνει το τραγούδι της, καθώς τη βοηθά να μπει σε «εορταστική διάθεση».

Χωρίς να επαναπαύεται στις δάφνες της, η βασίλισσα των Χριστουγέννων κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Fall In Love At Christmas», στο οποίο συνεργάζεται με τον Khalid και τον Kirk Franklin.

Η Mariah Carey σημειώνει ότι ήθελε το «Fall In Love At Christmas» να διαφέρει από το «All I Want For Christmas Is You».

«Ήθελα να γράψω ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που να είναι διαφορετικό από το “All I Want For Christmas Is You”, προφανώς, δεν μπορώ ποτέ να το ανταγωνιστώ. Αυτό το τραγούδι απέκτησε τη δική του ζωή», είπε.