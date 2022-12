Η Mariah Carey φέρνει το πνεύμα των γιορτών στο Roblox

Η Mariah Carey μεταφέρει τη χριστουγεννιάτικη παρουσία της στον κόσμο του metaverse.

Η Mariah Carey, η απόλυτη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», φέρνει το πνεύμα των γιορτών στο Roblox για το μήνα Δεκέμβριο μέσω μίας από τις πιο δημοφιλείς εμπειρίες της πλατφόρμας, της Livetopia.

Το «Mariah Carey’s Winter Wonderland» έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους θαυμαστές της Mariah Carey και στους χρήστες του Roblox, μίας παγκόσμιας διαδικτυακής πλατφόρμας που συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους μέσω καθηλωτικών 3D εμπειριών, έναν μοναδικό τρόπο να συνδεθούν με την εμβληματική καλλιτέχνιδα και να απολαύσουν τη μουσική της μαζί με τους φίλους και την οικογένειά τους.

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, θα είναι διαθέσιμο ένα κυνήγι θησαυρού με θέμα τις γιορτές που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα δίδυμα παιδιά της Mariah Carey, Moroccan και Monroe, ειδικά εικονικά αντικείμενα και στολισμένα σπίτια Livetopia, με αποκορύφωμα μία ξεχωριστή εικονική παράσταση.

Οι παραστάσεις έρχονται στη ζωή από την ομάδα της Livetopia χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας motion capture, καθώς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας φωτισμού, FX και rendering του Roblox.

Η Mariah Carey θα ερμηνεύσει ένα σύνολο από παλιές και νέες επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού «All I Want For Christmas Is You» για το μεγάλο φινάλε αυτής της καινοτόμου και πλήρως εντυπωσιακής εμπειρίας που μπορούν να απολαύσουν οι χρήστες του Roblox σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη από τις τέσσερις διαδοχικές βραδιές της εικονικής παράστασης θα ξεκινήσει 02:00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, και θα ακολουθήσουν επιπλέον προβολές στις 02:00 ώρα Ελλάδας στις 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου.

Κορυφαίοι παγκόσμιοι καλλιτέχνες όπως οι Elton John, Lil Nas X, Lizzo, The Chainsmokers και άλλοι έχουν αποδείξει την αξία και τη στροφή από τις φυσικές εμπειρίες στις ψηφιακές μορφές στο Roblox, όπου εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται με τη μουσική, κοινωνικοποιούνται, συνδημιουργούν και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των εικονικών παραστάσεων.

Ήταν ένα φυσικό επόμενο βήμα για τη Mariah Carey, η οποία κυριαρχεί στις γιορτές στον φυσικό κόσμο, να μεταφέρει την τεράστια χριστουγεννιάτικη παρουσία της και στον εικονικό κόσμο.

«Τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπημένη μου εποχή του χρόνου! Φέτος, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό για να εγκαινιάσω την περίοδο των γιορτών», λέει η Mariah Carey.

«Τα παιδιά μου και εγώ ζούμε για το Roblox και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα δημιουργήσουμε αυτή τη γιορτινή metaverse εμπειρία για όλους!», πρόσθεσε.

Η Livetopia είναι μία εξαιρετικά δημοφιλής εμπειρία role-playing στο Roblox, με δισεκατομμύρια επισκέψεις μέχρι σήμερα, η οποία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση, τη δημιουργία και την παρέα με φίλους στον ψηφιακό κόσμο.

Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να επισκέπτονται τη Livetopia για να εξερευνήσουν το εορταστικό κυνήγι θησαυρού των 12 ημερών των Χριστουγέννων, τα μίνι παιχνίδια και τις προκλήσεις με teasers για τη μεγάλη εμφάνιση της Mariah Carey.

Θα λειτουργήσει επίσης ένα εικονικό κατάστημα που θα προσφέρει αποκλειστικά εικονικά εμπορεύματα, σπίτια που θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε, αυτοκίνητα, χριστουγεννιάτικα καπέλα και πολλά άλλα. Ορισμένα αποκλειστικά αντικείμενα περιλαμβάνουν ειδικά power-ups για τους χρήστες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά, μέσα στη Livetopia.