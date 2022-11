Η Mariah Carey έχασε τη μάχη για το εμπορικό σήμα «Βασίλισσα των Χριστουγέννων»

Το δικαστήριο απέρριψε τις προσπάθειες της Mariah Carey να διεκδικήσει την κυριότητα του τίτλου «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Μπορεί η Mariah Carey να είναι η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», αλλά σύμφωνα με μία νέα νομική απόφαση δεν θα μπορεί να εμποδίσει τους άλλους να χρησιμοποιούν τον ίδιο τίτλο.

Σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε την Τρίτη, δικαστήριο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ απέρριψε την αίτηση της Mariah Carey για την κατοχύρωση του τίτλου της «βασίλισσας των Χριστουγέννων» ως ομοσπονδιακού εμπορικού σήματος. Η απόφαση ελήφθη υπέρ της Elizabeth Chan, μιας άλλης τραγουδίστριας που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο τίτλο εδώ και χρόνια.

Η Chan κατέθεσε αγωγή εναντίον της Mariah Carey τον Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι «τα Χριστούγεννα είναι αρκετά μεγάλα για περισσότερες από μία βασίλισσες». Η Carey δεν απάντησε ποτέ στην αγωγή και ούτε υπερασπίστηκε τις αιτήσεις της για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων, δίνοντας έτσι την αφορμή στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων να αποφανθεί εκ των πραγμάτων υπέρ της Chan.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της Chan, Louis Tompros, χαρακτήρισε τις προσπάθειες της Mariah Carey να εξασφαλίσει νομική προστασία για τον τίτλο «βασίλισσα των Χριστουγέννων» ως «κλασική περίπτωση εκφοβισμού των εμπορικών σημάτων» – όρος που χρησιμοποιείται για να επικρίνει την υπερβολικά επιθετική προστασία των εμπορικών σημάτων από μεγάλες επιχειρήσεις.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη νίκη και χαρούμενοι που μπορέσαμε να βοηθήσουμε την Elizabeth να αντισταθεί στις υπερβάλλουσες κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων της Carey», δήλωσε ο Tompros, δικηγόρος της δικηγορικής εταιρείας WilmerHale.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Elizabeth Chan πρόσθεσε: «Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που δίνουμε, όχι η εποχή που παίρνουμε, και είναι λάθος για ένα πρόσωπο να προσπαθεί να αποκτήσει και να μονοπωλήσει ένα ψευδώνυμο όπως το “Βασίλισσα των Χριστουγέννων” για τους σκοπούς ενός άθλιου υλισμού».

Πιθανότατα βασιζόμενη στην αέναη επιτυχία της «All I Want For Christmas Is You», η εταιρεία της Mariah Carey (Lotion LLC) υπέβαλε πέρυσι αίτηση για την κατοχύρωση του ονόματος «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» ως αποκλειστικό εμπορικό σήμα για μία ποικιλία διαφορετικών αγαθών και υπηρεσιών, από τη μουσική μέχρι το αλκοόλ και τα αρώματα.

Τα εμπορικά σήματα διαφέρουν από τα πνευματικά δικαιώματα και δεν δίνουν σε κάποιον γενική κυριότητα επί συγκεκριμένων λέξεων.

Αν η Mariah Carey είχε κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα και ήθελε να μηνύσει κάποιον, θα έπρεπε να αποδείξει ότι τα δύο εμπορικά σήματα είχαν προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως με ένα αρκετά μη πρωτότυπο όνομα όπως το «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Ωστόσο, η εταιρεία της Mariah Carey θα αποκτούσε τη δυνατότητα να αρχίσει να απειλεί με αγωγές και να αποκλείει τους υπόλοιπους από τη χρήση του ονόματος σε παρόμοιο εμπορικό πλαίσιο. Σε αυτούς θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπεριληφθεί και η Elizabeth Chan, η οποία αποκαλεί τον εαυτό της «τη μόνη αποκλειστική τραγουδίστρια της pop μουσικής για τα Χριστούγεννα» και λέει ότι την έχουν επίσης επανειλημμένα αποκαλέσει «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Ο κίνδυνος μιας τέτοιας δικαστικής διαμάχης ανάγκασε την Chan να καταθέσει τον Αύγουστο την αγωγή της στο Δικαστήριο Εμπορικών Σημάτων, ένα όργανο που μοιάζει με δικαστήριο στο πλαίσιο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ και αποφασίζει για τις διαφορές σχετικά με το ποιος δικαιούται να καταχωρίσει συγκεκριμένα εμπορικά σήματα.

Η Elizabeth Chan υποστήριξε μέσω του δικηγόρου της ότι κανένας τραγουδιστής ή εταιρεία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει τον τίτλο.

«Η κα Carey μπορεί να αποκαλείται όπως θέλει, αλλά δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο», δήλωσε τότε ο Tompros.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς παρακίνησε την Mariah Carey και τους δικηγόρους της να καταθέσουν την αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, ιδιαίτερα μετά από μία συνέντευξη που έδωσε τον Δεκέμβριο στην οποία φάνηκε να αποποιείται τον τίτλο: «Για εμένα, η Παναγία είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων», είπε.