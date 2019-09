Ένα συλλεκτικό πακέτο με σπάνιο υλικό και την deluxe edition του άλμπουμ «Merry Christmas».

Η Mariah Carey έχει ανακηρυχθεί στην αδιαφιλονίκητη «βασίλισσα» των Χριστουγέννων, όπως επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από την ανεξάντλητη επιρροή των τραγουδιών της.

Η Αμερικανίδα ντίβα ανακοίνωσε μέσω ενός βίντεο, στο οποίο μιλούσε η ίδια, την επετειακή επανέκδοση του δίσκου της «Merry Christmas», με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Mariah Carey αποκαλύφθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1994 και περιείχε εκτελέσεις κλασικών τραγουδιών της εορταστικής περιόδου, καθώς το διαχρονικό τραγούδι «All I Want For Christmas Is You», το οποίο αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.

Η επετειακή επανέκδοση του «Merry Christmas» θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music την 1η Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη σε ένα συλλεκτικό πακέτο που περιλαμβάνει την deluxe edition του αρχικού άλμπουμ και ένα CD με σπάνια remixes και ακυκλοφόρητες ζωντανές ερμηνείες.

Στο καινούργιο υλικό θα συναντήσετε την εμφάνιση της Carey στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή στη Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα του 1994 και μία νέα, εορταστική εκτέλεση του «Sugar Plum Fairy».

Το πακέτο περιέχει επίσης σπάνιες φωτογραφίες, ένα προσωπικό σημείωμα από τη Mariah και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

«Δεν θέλω να ενθουσιαστώ. Θα ηρεμήσω. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Πρέπει να περάσουμε πρώτα από το Halloween και τις Ευχαριστίες», είπε η τραγουδίστρια στο βίντεο που ανέβασε.

Το tracklist

Disc 1

1. Silent Night

2. All I Want For Christmas Is You

3. O Holy Night

4. Christmas (Baby Please Come Home)

5. Miss You Most (At Christmas Time)

6. Joy To The World

7. Jesus Born On This Day

8. Santa Claus Is Comin’ To Town

9. Hark! The Herald Angels Sing

10. Jesus Oh What A Wonderful Child

11. God Rest Ye Merry Gentlemen

Disc 2

1. Sugar Plum Fairy Introlude

2. All I Want For Christmas Is You (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

3. Silent Night (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

4. Joy To The World (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

5. Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo)(Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

6. Jesus Born On This Day (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

7. Santa Claus Is Comin’ To Town (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

8. Oh Santa!

9. Christmas Time Is In The Air Again

10. When Christmas Comes

11. The Star

12. Lil Snowman

13. Santa Claus Is Comin’ To Town (Anniversary Mix)

14. All I Want For Christmas Is You (So So Def Remix)

15. All I Want For Christmas Is You (Mariah’s New Dance Mix Extended 2009)

16. Joy To The World (Celebration Mix)

17. Joy To The World (Flava Mix)

18. Sugar Plum Fairy Introlude (Acapella)