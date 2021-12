Mariah Carey: Ένα δισεκατομμύριο streams για το «All I Want For Christmas Is You»

Η επιτυχία του «All I Want For Christmas Is You» δεν έχει τέλος.

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey συνεχίζει να γράφει ιστορία και να αποδεικνύει ότι είναι το απόλυτο τραγούδι των Χριστουγέννων.

Η διαχρονική εορταστική επιτυχία της Mariah Carey πρόσθεσε ακόμα σημαντικό ορόσημο στη λίστα των επιτευγμάτων που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια και έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify.

Η Mariah Carey δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με την τιμητική πλακέτα που της απονεμήθηκε από το Spotify για το ένα δισεκατομμύριο streams του «All I Want For Christmas Is You» και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να επιτευχθεί αυτή η διάκριση.

«Ευχαριστώ το Spotify, το Lambily (η ονομασία των φανατικών θαυμαστών της), και όλους όσοι ακούν αυτό το τραγούδι για να προσθέσουν λίγη γιορτινή διάθεση στις γιορτές!», έγραψε στη λεζάντα.

«Εκτιμώ πραγματικά κάθε ένα από αυτά τα 1 δισεκατομμύριο streams», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Το «All I Want For Christmas Is You», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Merry Christmas» της Mariah Carey που κυκλοφόρησε το 1994, είναι το πρώτο και μοναδικό τραγούδι στην ιστορία του spotify που συγκεντρώνει 1 δισεκατομμύριο streams.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα Χριστούγεννα ανήκουν στη Mariah Carey και η ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία που καταγράφει κάθε χρόνο το «All I Want For Christmas Is You» αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη.

Αυτήν την εβδομάδα, το «All I Want For Christmas Is You» επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έγινε το πρώτο τραγούδι στα 63 χρόνια της ιστορίας του charts που κυριαρχεί στην πρώτη θέση σε τρεις διαφορετικές χρονιές, αλλά και το χριστουγεννιάτικο με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής (6 εβδομάδες) στην κορυφή της κατάταξης.

Η φετινή εορταστική περίοδος ξεκίνησε με το το «All I Want For Christmas Is You» να γίνεται το πρώτο και μοναδικό χριστουγεννιάτικο single που έχει καταφέρει να γίνει διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας σημειώσει συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις από την κυκλοφορία του, το 1994, μέχρι σήμερα.