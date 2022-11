Mariah Carey: Η «δυσλειτουργική» παιδική ηλικία και η σημασία των Χριστουγέννων στη ζωή της

«Είχα μία εξαιρετικά δυσλειτουργική παιδική ηλικία σε σημείο που είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι τα κατάφερα να ξεφύγω».

Η Mariah Carey μιλάει για τη «δυσλειτουργική» παιδική ηλικία της και τονίζει τον αντίκτυπο που είχε στη σημασία των Χριστουγέννων στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια, η οποία φιλοξενείται στο εξώφυλλο του «Volume 6 The Holiday Issue» του W Magazine, εξηγεί τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για εκείνη: «Αγάπη μου, κοίτα, ξέρω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λένε: “Ω, ναι! Κοιτάξτε την! Είναι τόσο γιορτινή και τόσο χριστουγεννιάτικο κορίτσι”. Αλλά, πραγματικά, τα Χριστούγεννα με κάνουν ευτυχισμένη».

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είχα τη ζωή μίας πριγκίπισσας, μία παραμυθένια ζωή όπου απλά αναδύθηκα και είπα: “Εδώ είμαι!”. Και δεν είναι έτσι. Αμφιβάλλω αν έχετε αρκετό χρόνο για να γράψετε για όλα αυτά, οπότε δεν θα μπούμε σε αυτό», συνέχισε.

«Αλλά όταν μεγαλώνεις έχοντας μία μπερδεμένη ζωή και στη συνέχεια είσαι σε θέση να βιώσεις αυτή τη μεταμόρφωση όπου μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις να είναι; Αυτό είναι χαρά για εμένα. Γι’ αυτό θέλω τα παιδιά μου να έχουν ό, τι μπορούν να έχουν. Θέλω να μπορούν να καταλάβουν ότι μπορούν να γίνουν οτιδήποτε θέλουν», σημείωσε.

Το W Magazine επισημαίνει ότι η Mariah Carey γεννήθηκε στο Huntington της Νέας Υόρκης από έναν μαύρο πατέρα, αεροναυπηγό μηχανικό, και μία λευκή μητέρα, τραγουδίστρια που τραγουδούσε με την Όπερα της Νέας Υόρκης.

Η Mariah Carey είχε αναφερθεί στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Meaning of Mariah Carey», που κυκλοφόρησε το 2020, στις σκηνές βίας και κατάχρησης ναρκωτικών που είχε ζήσει στο οικογενειακό περιβάλλον της κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας της.

«Είχα μία εξαιρετικά δυσλειτουργική παιδική ηλικία σε σημείο που είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι τα κατάφερα να ξεφύγω… Δεν υπήρχαν πρότυπα για ανθρώπους που ήταν ξεκάθαρα μιγάδες ή, ξέρετε, ανοιχτόχρωμοι ή όπως αλλιώς το κατηγοριοποιούσαμε τότε, οπότε δεν ήξερα ποιον να θαυμάζω όταν μεγάλωνα. Ήταν δύσκολο», είπε στο περιοδικό.

Σε άλλο σημείο της εκ βαθέων συζήτησης, η Mariah Carey μίλησε για την επιτυχία του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού της «All I Want For Christmas Is You» και θυμήθηκε την ιστορία του.

«Εντάξει, η ιδέα να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ ήρθε από τη δισκογραφική εταιρεία. Ήμουν στην αρχή της καριέρας μου και σκέφτηκα ότι ήταν λίγο νωρίς για να το κάνω αυτό, αλλά είπα: “Λοιπόν, αγαπώ τα Χριστούγεννα”. Είχα ζήσει μερικά πολύ θλιβερά Χριστούγεννα ως παιδί, αλλά πάντα προσπαθώ να βρίσκω το θετικό σε αυτά», ανέφερε.

«Ήμουν ξύπνια αργά, περπατούσα σε εκείνο το σπίτι όπου ζούσα με τον πρώτο σύζυγό μου, και είχα ένα αρμόνιο, και, όχι, δεν είμαι σε καμία περίπτωση πιανίστρια, αλλά μπορώ να παίζω συγχορδίες όταν χρειάζεται. Προτιμώ όμως να δουλεύω με έναν βιρτουόζο πιανίστα γιατί ακούω τις συγχορδίες. Στην πραγματικότητα είχα μία συζήτηση με τη Solange γι’ αυτό χθες το βράδυ», πρόσθεσε.

«Όταν ακούς μία συγχορδία και μπορείς να τραγουδήσεις την κάθε νότα σε έναν βιρτουόζο μουσικό, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να κάθομαι εγώ εκεί και να λέω: “Ω, ξέρω, μου λείπει ένα μικρό πράγμα εδώ”… Δεν ήθελα να νιώθω ότι ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, οπότε δεν χρησιμοποιήσαμε ήχους εκείνης της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, θα φαινόταν κλασικό και διαχρονικό», εξήγησε.

«Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα γινόταν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου…», παραδέχτηκε.

Η Mariah Carey σχολίασε ακόμη τη φήμη της ντίβας που την ακολουθεί κατά μήκος της καριέρας της.

«Υπάρχουν πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει, επειδή όλο αυτό το θέμα της “ντίβας” είναι πάντα αυτό που ο κόσμος βλέπει πρώτα. Ναι, το παίζω κι εγώ ντίβα. Και ναι, ένα μέρος από αυτό είναι αληθινό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό», είπε.

«Τι να κάνεις αν μεγάλωσες με μητέρα μία τραγουδίστρια όπερας, η οποία πήγε στο Juilliard και έκανε το ντεμπούτο της στο Lincoln Center; Υπάρχει απλά ένα ορισμένο κομμάτι που θα έρθει στην επιφάνεια. Οπότε, ναι, είναι απλά επιτηδευμένο, και μερικές φορές γίνεται σκόπιμα, και μερικές φορές είναι απλά μία αντίδραση», πρόσθεσε.