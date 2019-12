Mariah Carey: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η σημασία των Χριστουγέννων στη ζωή της

«Προσπαθώ να ζω τα Χριστούγεννα όπως ευχόμουν να τα ζήσω», λέει η Mariah Carey για την υπόσχεση που έχει δώσει στον εαυτό της.

H Mariah Carey φωτογραφίζεται για το καινούργιο τεύχος του Billboard και μιλάει στο μουσικό περιοδικό για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, ενώ αποκαλύπτει γιατί τα Χριστούγεννα είναι σημαντικά για εκείνη και την οικογένειά της.

Η συνέντευξη δημοσιεύεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα αφότου ανακοινώθηκε επίσημα ότι το all-time classic τραγούδι «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey ανεβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της κυκλοφορίας του στην πρώτη θέση του «Billboard Hot 100».

Χωρίς να αναφέρεται σε λεπτομέρειες, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στέκεται στα παιδικά χρόνια που στιγμάτισαν τη ζωή της.

«Είχα μία υπερβολικά κατεστραμμένη παιδική ηλικία. Όμως το ζήτημα είναι ότι από την κοπριά μπορεί να φυτρώσει ένα λουλούδι. Πρέπει να περάσεις διάφορα πράγματα για να μπορέσεις να φτάσεις σε μία κατάσταση όπου είσαι σε θέση να είσαι αισιόδοξος, επειδή αν δεν έχεις αυτήν την αισιοδοξία, δεν θα επιβιώσεις», σχολιάζει η Carey.

Στη συνέχεια εξηγεί το λόγο που είναι σημαντική για εκείνη η περίοδος των εορτών.

«Μεγάλωνα ανυπομονώντας όλη τη χρονιά για τις γιορτές. Όμως επειδή ζούσα σε μία τραγικά δυσλειτουργική οικογένεια, ορισμένα μέλη ή πρώην μέλη της κατέστρεφαν τις γιορτές κάθε χρόνο», λέει.

«Ως ενήλικας, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να ζω τα Χριστούγεννα όπως ευχόμουν να τα ζήσω και να περνάω μία τέλεια εορταστική περίοδο», προσθέτει.

Η Mariah Carey μοιράζεται επίσης τις χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις της.

«Η μητέρα μου είναι ο λόγος που αγαπώ τα Χριστούγεννα τόσο πολύ. Με τράβηξε. Είχε γιορτινή διάθεση και προσπαθούσε αρκετά σκληρά ακόμα και όταν δεν είχαμε χρήματα», αποκαλύπτει.

«Τύλιγε φρούτα σε μία εφημερίδα και μου τα έδινε, λέγοντας: “Αυτό είναι από τη γάτα!” Τραγουδούσε χριστουγεννιάτικα κάλαντα και έφτιαχνε ζεστό κρασί με μπαχαρικά και καλούσαμε φίλους. Το πήρα από εκείνη. Ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, είμαι ευγνώμων που το πήρα», αναφέρει.