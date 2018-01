Η Mariah Carey επέστρεψε θριαμβευτικά στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης για την υποδοχή του νέου έτους, το «New Year’s Rockin’ Eve» στη διάσημη Times Square και παρουσίασε ζωντανά δύο από τις πρώτες επιτυχίες της για τους ενθουσιασμένους, αν και παγωμένους με το θερμόμετρο υπό το μηδέν, θεατές.

Με το βάρος της περσινής εμφάνισης – φιάσκο που συζητήθηκε, η 47χρονη τραγουδίστρια αψήφησε τον ψυχρό καιρό και με ένα λαμπερό φόρεμα και ένα λευκό γούνινο παλτό, τραγούδησε για πρώτη φορά το «Vision Of Love» του 1990, λίγα λεπτά πριν την πτώση της περίφημης κρυστάλλινης μπάλας με τα 2.688 κομμάτια.

Εμφανώς επηρεασμένη από το ψύχος, η Mariah Carey διέκοψε τη ροή και ζήτησε ένα ζεστό τσάι πριν προχωρήσει στο τραγούδι «Hero» (1993). Το τσάι δεν ήρθε ποτέ και η Αμερικανίδα ντίβα συνέχισε να τραγουδά, κάτι που θα έκανε ούτως ή άλλως.

«Μου είπαν ότι εκεί θα υπήρχε τσάι. Ω, είναι καταστροφή!», είπε η Carey στο κοινό. «ΟΚ, λοιπόν, θα πρέπει απλά να το κάνουμε σκληρά. Θα είμαι όπως όλοι οι άλλοι χωρίς ζεστό τσάι», πρόσθεσε.

Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/IHOxdCoIke

— mariah carey archive (@mariaharchive) 1 Ιανουαρίου 2018