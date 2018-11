Η εντυπωσιακή Mariah Carey του παρελθόντος συναντά τη διορατική Μariah Carey του μέλλοντος.

Η ασύγκριτη super star Mariah Carey, μία από τις πιο σεβαστές και αναγνωρισμένες φωνές στην ιστορία της pop μουσικής, κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Caution».

Το 15ο άλμπουμ στην επιτυχημένη και πολυετή σταδιοδρομία της Αμερικανίδας ντίβας κυκλοφορεί από την προσωπική δισκογραφική ετικέτα της, την Butterfly MC Records και την Epic Records / Sony Music.

Το «Caution» σηματοδοτεί τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο στη συνεργασία των δύο πλευρών και περιέχει δέκα τραγούδια.

Τεσσεράμισι χρόνια μετά το άλμπουμ «Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse», η Mariah Carey επανέρχεται με εμφανώς ανανεωμένη διάθεση, R&B επιρροές και hip-hop πινελιές, αποδεικνύοντας ότι δε σταματά ποτέ να εξελίσσεται, όπως κάθε αληθινός καλλιτέχνης και ότι αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις στο μουσικό τοπίο.

Η Mariah Carey είχε ξετυλίξει το κουβάρι της νέας δισκογραφικής δουλειάς της με την παρουσίαση των singles «GTFO», «With You», «The Distance» με τη συμμετοχή του ράπερ Ty Dolla $ign και του «A No No».

Η διάσημη τραγουδίστρια συνυπογράφει όλα τα τραγούδια του άλμπουμ «Caution», ενώ για την παραγωγή του έχει συνεργαστεί με τους Timbaland, Skrillex Poo Bear, Nineteen85, DJ Mustard, Lido, Shea Taylor, Fred Ball, Angel Lopez, Federico Vindver.

Στο «Caution» είναι καλεσμένοι επίσης ο Gunna, ο Slick Rick and Blood Orange (Dev Hynes), οι οποίοι συμμετέχουν σε δύο τραγούδια.