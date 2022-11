Ένας τραγουδοποιός ζητούσε αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων επειδή είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τον τίτλο «All I Want For Christmas Is You» πέντε χρόνια πριν την ομώνυμη επιτυχία της Mariah Carey.

Απέσυρε την αγωγή του ο τραγουδοποιός που μήνυσε τη Mariah Carey υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια έκλεψε την επιτυχία της «All I Want For Christmas Is You» από ένα δικό του παλαιότερο τραγούδι.

Ο καλλιτέχνης Vince Vance από το Μισισιπή κατέθεσε την αγωγή αυτό το καλοκαίρι, υποστηρίζοντας ότι η εορταστική επιτυχία της Mariah Carey από το 1994 παραβίαζε τα πνευματικά δικαιώματα του ομώνυμου τραγουδιού του από το 1989.

Δεν ήταν μία μικρή κατηγορία, καθώς το «All I Want for Christmas Is You» έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες εορταστικές περιόδους.

Αλλά την Τρίτη, οι δικηγόροι του ΩΙνψε Vance προχώρησαν στην οικειοθελή απόσυρση της αγωγής κατά της Mariah Carey. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι η αγωγή θα απορριφθεί, αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για τον Vance να καταθέσει εκ νέου την αγωγή στο μέλλον.

Ο Vince Vance υπέβαλε την αγωγή τον Ιούνιο, ισχυριζόμενος ότι το δικό του «All I Want For Christmas Is You» είχε ηχογραφηθεί το 1989 και είχε λάβει «εκτεταμένο airplay» κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του 1993, ένα χρόνο πριν η Carey κυκλοφορήσει το πιο γνωστό τραγούδι της με τον ίδιο τίτλο.

Αποκαλώντας το τραγούδι της Mariah Carey «παράγωγο» του δικού του, απαίτησε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από την ίδια, τον συνδημιουργό του τραγουδιού Walter Afanasieff και τη Sony Music.

Η αγωγή εναντίον της Mariah Carey εξέπληξε πολλούς όταν κατατέθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ αργά για τον Vince Vance, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν θα έπρεπε να υπάρχει παραγραφή για την υποβολή μήνυσης για ένα τραγούδι που βρίσκεται στην επικαιρότητα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Αλλά η εκπληκτική απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι αρνητική, κυρίως λόγω μιας απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2014 σχετικά με την ταινία «Raging Bull», η οποία ανέτρεψε τους μακροχρόνιους νόμους που περιόριζαν το χρονικό διάστημα που μπορεί να περιμένει ένας κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων προτού προσφύγει στο δικαστήριο.

Στη μουσική βιομηχανία, η απόφαση για την «Raging Bull» έδωσε την αφορμή για μία σειρά από αγωγές τα τελευταία χρόνια για διαφορές πνευματικών δικαιωμάτων δεκαετιών, όπως μία πολύκροτη αγωγή κατά των Led Zeppelin για το «Stairway To Heaven».

Σε μία άλλη αγωγή, οι U2 κατηγορήθηκαν για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το «The Fly» του 1991, ενώ ο Meat Loaf δέχθηκε άλλη μία αγωγή σχετικά με το «I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)» του 1993.

Αλλά επειδή κάποιος μπορεί να ασκήσει αγωγή δεν σημαίνει ότι θα την κερδίσει και οι ειδικοί δήλωσαν αυτό το καλοκαίρι ότι ο Vince Vance θα δυσκολευόταν να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του για το «All I Want For Christmas Is You» στο δικαστήριο.

Αν και τα δύο τραγούδια μοιράζονται τον ίδιο τίτλο και έναν και μοναδικό στίχο, εκεί τελειώνουν λίγο πολύ οι ομοιότητες.

Και αυτός ο τίτλος δεν είναι καθόλου μοναδικός: τα αρχεία του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά άλλα τραγούδια με τον τίτλο «All I Want For Christmas Is You», μεταξύ των οποίων και αρκετά τραγούδια που γράφτηκαν πριν από τα τραγούδια της Mariah Carey ή του Vince Vance.

«Η μόνη ομοιότητα που επικαλείται είναι στον τίτλο του τραγουδιού, όχι στη μουσική ή στους στίχους», δήλωσε το καλοκαίρι στο Billboard ο Paul Fakler, βετεράνος δικηγόρος στον τομέα της μουσικής στη δικηγορική εταιρεία Mayer Brown.

«Οι λέξεις και οι σύντομες φράσεις δεν προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και υπάρχουν δεκάδες άλλα τραγούδια με τον ίδιο τίτλο», υπογράμμισε.

Πριν ο Vince Vance προχωρήσει στην απόσυρση της αγωγής αυτή την εβδομάδα, είχαν λάβει χώρα ελάχιστες πραγματικές δικαστικές διαμάχες στους τέσσερις μήνες που μεσολάβησαν και η υπόθεση βρισκόταν ακόμη στα πρώτα διαδικαστικά στάδια.