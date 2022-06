Η Mariah Carey λέει ότι είναι «αποκαρδιωτικό» να εξηγήσει στην 11χρονη κόρη της την απόφαση για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ

Η Mariah Carey σκέφτεται το μέλλον της 11χρονης κόρης της Monroe μετά την κίνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την απόφαση στην την υπόθεση – ορόσημο του 1973 που προστάτευε την επιλογή της γυναίκας να κάνει έκτρωση.

«Είναι πραγματικά ακατανόητο και αποκαρδιωτικό να πρέπει να προσπαθήσω να εξηγήσω στην 11χρονη κόρη μου γιατί ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα δικαιώματα των γυναικών διαλύονται μπροστά στα μάτια μας», έγραψε η Mariah Carey στο Twitter.

Η Mariah Carey έχει αποκτήσει τη Monroe και τον δίδυμο αδελφό της Moroccan με τον πρώην σύζυγό της Nick Cannon.

It is truly unfathomable and disheartening to have to try to explain to my 11 year old daughter why we live in a world where women’s rights are disintegrating in front of our eyes.

— Mariah Carey (@MariahCarey) June 24, 2022