Η Mariah Carey σε ένα απίστευτο mash-up των «Through The Rain» και «Make It Happen»

Μία εκπληκτική ερμηνεία από τη Mariah Carey.

Η Mariah Carey χάρισε μια απίστευτη ερμηνεία στους θεατές του φιλανθρωπικού μαραθωνίου «Rise Up New York!» που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νέας Υόρκης.

Η βραδιά διοργανώθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις προσπάθειες αντιμετώπισης του COVID-19 στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Οικοδέσποινα ήταν η ηθοποιός Tina Fey. Από την οθόνη παρέλασε πλήθος αστέρων από τους χώρους της μουσικής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που τους συνδέει η κοινή καταγωγή τους από τη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ αυτών και η Mariah Carey, που ερμήνευσε από το στούντιο του σπιτιού της ένα εκπληκτικό mashup των τραγουδιών της «Through The Rain» (2002) και «Make It Happen» (1991), έχοντας από απόσταση τη συνοδεία φωνητικών και πιάνου.

«Νέα Υόρκη, το ξέρω ότι είμαστε αρκετά δυνατοί για να το ξεπεράσουμε! Θα σηκωθούμε ξανά», ανέφερε πριν τραγουδήσει.

Κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου «Rise Up New York!» συγκεντρώθηκαν συνολικά 115 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό θα διατεθεί στην οργάνωση Robin Hood για την υποστήριξη των Νεοϋορκέζων των οποίων οι ζωές έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19.

Η Νέα Υόρκη έχει δεχτεί το πιο σφοδρό χτύπημα από τον κορονοϊό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πολιτείες των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμές έχουν καταγραφεί 348.655 επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19 και 27.175 θάνατοι από τις επιπλοκές του κορονοϊού.

Εκτός από τη Mariah Carey, στο «Rise Up New York!» εμφανίστηκαν επίσης οι Jennifer Lopez, Barbra Streisand, Jon Bon Jovi, Sting, Alicia Keys και πολλοί άλλοι.