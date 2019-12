Mariah Carey: Το «All I Want For Christmas Is You» για πρώτη φορά στο Νο. 1 του Billboard Hot 100

Τα Χριστούγεννα δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς τη Mariah Carey.

Το αξεπέραστο τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή του αμερικανικού «Billboard Hot 100».

Πρόκειται για το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στα χρονικά που καταλαμβάνει την πρώτη θέση της κατάταξης, εξήντα χρόνια μετά το «The Chipmunk Song» των The Chipmunks – που έφτασε στο Νο. 1 το 1958 – 1959.

Το ξακουστό «All I Want For Christmas Is You» κυκλοφόρησε το 1994 ως μέρος του άλμπουμ «Merry Christmas» της Mariah Carey, το οποίο είναι διαθέσιμο αυτές τις γιορτές σε επετειακή επανέκδοση.

Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια έως ότου το «All I Want For Christmas Is You» να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Top 10 του «Billboard Hot 100», το 2017. Το χριστουγεννιάτικο anthem της Mariah Carey έφτασε σε νέο υψηλό την περσινή χρονιά ανεβαίνοντας στο Νο. 3 του chart.

Λίγες ημέρες πριν την κορύφωση της φετινής εορταστικής περιόδου, το «All I Want For Christmas Is You» γράφει ιστορία με ένα καινούργιο ρεκόρ με το οποίο αποδεικνύεται ότι τα Χριστούγεννα δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς τη Mariah Carey.

«Χθες βράδυ ήταν η συναυλία μου στο Madison Square Garden. Μου άρεσε η βραδιά και το κοινό ήταν απίστευτο. Σκεφτόμουν, “εντάξει, ακόμα αν το ‘All I Want For Christmas Is You’ είναι στο Νο. 2, πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα…”», δηλώνει η Mariah Carey στο Billboard.

«Ουάου. Δεν ξέρω τι να πω… Σίγουρα θέλαμε να φτάσουμε ψηλά φέτος με το τραγούδι για να γιορτάσουμε την 25η επέτειό του, όμως σίγουρα δεν περίμενα να φτάσει στο Νο. 1 δύο εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα! Θέλω μόνο να πω “ευχαριστώ” σε όλους. Θέλω ο κόσμος να περάσει τις καλύτερες γιορτές», συνεχίζει.

Η Mariah Carey επαναλαμβάνει ότι δεν περίμενε το «All I Want For Christmas Is You» να κυριαρχήσει στην κορυφή του «Hot 100», παρότι πλησίαζε αρκετά κοντά τα τελευταία χρόνια.

«Ακόμα κι όταν πήγε στο Νο. 9 πριν δύο χρόνια και μετά στο Νο. 3, έλεγα: “Είναι απίστευτο!” Όμως ήμουν πάντα ευγνώμων με το εορταστικό chart, πολύ ευγνώμων… Είναι απλώς εντυπωσιακό», λέει.

Το «All I Want For Christmas Is You» σηματοδοτεί το 19ο τραγούδι της Mariah Carey που κερδίζει την πρωτιά στο «Hot 100», επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη στην ιστορία.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ισοφαρίζει τον Elvis Presley και βρίσκεται πίσω από τους ασύγκριτους The Beatles, οι οποίοι κατέλαβαν το Νο. 1 του chart με 20 τραγούδια τους.