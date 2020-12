Mariah Carey: Το «All I Want For Christmas Is You» επέστρεψε στην κορυφή των charts

Η Mariah Carey είναι η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων.

Η διαχρονική και ανεπανάληπτη επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Το «All I Want For Christmas Is You» κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του chart τον Δεκέμβριο του 2019, 24 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ως μέρος του χριστουγεννιάτικου δίσκου «Merry Christmas» (1994) της Carey, ενώ παρέμεινε στην πρώτη θέση για τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις Nielsen Music / MRC Data το «All I Want For Christmas Is You» συγκέντρωσε 31,4 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο 19%, ενώ σημειώθηκαν επίσης 7.000 downloads του τραγουδιού στην αμερικανική αγορά, άνοδος της τάξης του 8%.

Επιπλέον αυξήθηκε κατά 11% η απήχηση του «All I Want For Christmas Is You» στα αμερικανικά ραδιόφωνα, καθώς εκτιμάται ότι το άκουσαν 27,1 εκατομμύρια ακροατές.

WOW! 🤯🥳🤩🥰😇 I truly wasn't expecting this at all!! Eternally grateful for the enduring success of this song. "I don't want a lot for Christmas…" just wishing for a bit more JOY and some holiday spirit for all, especially this year. Merry Christmas! Love, MC🎄❄️❤️☮️ https://t.co/codvnqh3an — Mariah Carey (@MariahCarey) December 14, 2020

Η Mariah Carey αντέδρασε με ενθουσιασμό στην πρωτιά του «All I Want For Christmas Is You» και δήλωσε ότι «δεν περίμενε» να επανέλθει το τραγούδι στην κορυφή του Hot 100.

«Αληθινά δεν το περίμενα αυτό καθόλου! Είμαι ειλικρινά ευγνώμων για τη διαχρονική επιτυχία αυτού του τραγουδιού», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter.

«“Δεν θέλω πολλά για τα Χριστούγεννα”… απλώς εύχομαι για λίγη περισσότερη χαρά και λίγο εορταστικό πνεύμα για όλους, ειδικά αυτή τη χρονιά. Καλά Χριστούγεννα! Με αγάπη, MC», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ το «All I Want For Christmas Is You» επέστρεψε στο No. 1 και στα βρετανικά charts.