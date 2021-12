Mariah Carey: Το «All I Want for Christmas Is You» επιστρέφει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Σε τρία μόλις χρόνια το «All I Want For Christmas Is You» αναδείχθηκε στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 του Hot 100.

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey επιστρέφει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η διαχρονική χριστουγεννιάτικη επιτυχία συμπληρώνει έξι συνολικά εβδομάδες στην κορυφή του chart και γίνεται το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Billboard Hot 100 που ηγείται της κατάταξης σε τρεις διαφορετικές χρονιές.

Το «All I Want For Christmas Is You» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Merry Christmas» της Mariah Carey που κυκλοφόρησε το 1994 και, καθώς το streaming γινόταν όλο και πιο δημοφιλές και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερο χώρο στις εποχιακές λίστες αναπαραγωγής των υπηρεσιών streaming, ανέβηκε στο Top 10 του Hot 100 για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2017.

Το τραγούδι κυριάρχησε για πρώτη φορά στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 τον Δεκέμβριο του 2019, παραμένοντας για τρεις εβδομάδες στην κορυφή και επέστρεψε στην πρώτη θέση της κατάταξης για δύο εβδομάδες τον Δεκέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με την MRC Data, το «All I Want For Christmas Is You» συγκέντρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα 10 – 16 Δεκεμβρίου 37,6 εκατομμύρια streams (αύξηση 16%) και προσέγγισε ένα ραδιοφωνικό κοινό 26,1 εκατομμυρίων ακροατών (αύξηση 7%), ενώ σημείωσε 7.400 πωλήσεις (αύξηση 7%).

Το «All I Want For Christmas Is You» συμπληρώνει έξι συνολικά εβδομάδες στο Νο. 1 και γίνεται το πρώτο τραγούδι στα 63 χρόνια ιστορίας του Hot 100 που ηγείται του chart σε τρεις διαφορετικές χρονιές. Το τραγούδι της Mariah Carey επανέρχεται στην κατάταξη κάθε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο από το 2012.

Επίσης, το «All I Want For Christmas Is You» επεκτείνει την επίδοση για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Νο. 1. Το μόνο άλλο χριστουγεννιάτικο single που έχει φτάσει στην κορυφή είναι το «The Chipmunk Song» των David Seville & the Chipmunks, το οποίο κυριάρχησε συνολικά στην πρώτη θέση για τέσσερις εβδομάδες, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 1958.

Στο ίδιο μοτίβο, η Mariah Carey επεκτείνει το ρεκόρ που την ανήκει για τον καλλιτέχνη που έχει περάσει τις περισσότερες εβδομάδες (85) στο Νο. 1 του Hot 100.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «All I Want For Christmas Is You» ήταν το 19ο τραγούδι της Mariah Carey που κατακτά το Νο. 1 του Billboard Hot 100, η καλύτερη επίδοση μεταξύ των σόλο καλλιτεχνών. Στη γενική κατάταξη προηγούνται οι Beatles με 20 τραγούδια που έχουν κυριαρχήσει στην κορυφή.

Χάρη στην πρόσφατη άνοδο του «All I Want For Christmas Is You» στην κορυφή των charts, η Mariah Carey έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που έχει βρεθεί στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 σε τέσσερις διαφορετικές (και μάλιστα συνεχόμενες) δεκαετίες, τη δεκαετία του 1990, του 2000, του 2010 και του 2020.