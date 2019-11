Η απολυτή έκδοση του χριστουγεννιάτικου δίσκου με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Λίγο πριν τις γιορτές, η ασύγκριτη, πολυπλατινένια, πολυβραβευμένη με Grammy superstar Mariah Carey, η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών και με 18 επιτυχίες στο Νο. 1 του «Billboard Hot 100», κυκλοφορεί το «Merry Christmas» (Deluxe Anniversary Edition).

Η κορυφαία ντίβα γιορτάζει την 25η επέτειο του αξέχαστου χριστουγεννιάτικου δίσκου της «Merry Christmas» σε μία μοναδική έκδοση με διπλό CD, ακυκλοφόρητα tracks, bonus υλικό και νέα συσκευασία.

To «Merry Christmas» (Deluxe Anniversary Edition) είναι τώρα διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Επίσης η Mariah Carey μόλις παρουσίασε ένα ολοκαίνουργιο music video για το hit single «All I Want For Christmas Is You» (Unreleased Video Footage). Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό από τα αρχικά γυρίσματα που έγιναν στη Νέα Υόρκη το 1993.

To bonus υλικό του διπλού CD περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από την αξέχαστη εμφάνιση της Mariah Carey στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή στη Νέα Υόρκη στις 8 Δεκεμβρίου του 1994.

Για πρώτη φορά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ξανά αυτήν την ιστορική φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε ενισχύσει σημαντικά το έργο του The Fresh Air Fund και του Camp Mariah. Συγκεντρώνοντας πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια, ξεχώρισε ως ένα από τα πιο σημαντικά φιλανθρωπικά events για το The Fresh Air Fund.

Στην ίδια βραδιά πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες live παρουσιάσεις του «All I Want For Christmas Is You».

Επιπλέον το set περιέχει σπάνιες ηχογραφήσεις των «Silent Night», «Joy To The World», «Jesus Born On This Day» και πολλά άλλα. Η επίσημη κυκλοφορία του show από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή είναι ένα γεγονός που οι οπαδοί της Mariah ανέμεναν και αναζητούσαν για πολλά χρόνια.

Επεκτείνοντας κι άλλο το ήδη πολύ δυναμικό tracklist του δίσκου, η superstar ερμηνεύει με τον μοναδικό της τρόπο μία πιο μοντέρνα ακυκλοφόρητη εκδοχή του «Sugar Plum Fairy».

Στην καινούργια ενορχήστρωση, η φωνή της Mariah «γλιστράει» πάνω στο beat καθώς η ίδια ερμηνεύει ένα ακόμα μαγευτικό εορταστικό anthem, αναδεικνύοντας για ακόμα μία φορά το το εύρος των 5 οκτάβων που διαθέτει η φωνή της.

Στην deluxe version το κοινό θα βρει και τα αγαπημένα «God Rest Ye Merry Gentlemen», «The Star», «When Christmas Comes» με τον John Legend, remixes και άλλα.

Επίσης η Mariah Carey ενώνει τις δυνάμεις της με το Amazon και δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να δει πως περνάει η ίδια τα Χριστούγεννα.

Προς τιμήν της 25ης επετείου της κυκλοφορίας του «All I Want For Christmas Is You» η Mariah δημιούργησε στο Amazon έναν οδηγό δώρων με αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ίδια ή πράγματα που βρίσκει απαραίτητα για τις γιορτές. Τα αντικείμενα τα διάλεξε η ίδια προσωπικά από μία μεγάλη γκάμα brandsπου προσφέρει το Amazon. Ένας οδηγός δώρων που είναι τέλεια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Τα Χριστούγεννα φέτος έρχονται νωρίτερα με το απόλυτο δώρο από τη Mariah Carey.

Οι φετινές γιορτές δεν θα ήταν οι ίδιες χωρίς το «Merry Christmas» της Mariah Carey, που κυκλοφόρησε αρχικά το Νοέμβριο του 1994, έγινε 6 φορές πλατινένιο, πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε τον τίτλο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το single «All I Want For Christmas Is You» έγινε 6 φορές πλατινένιο και μπήκε στο «Hot 100» ως το 28ο single της τραγουδίστριας που φτάνει στο Top 10.

Την περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την παντοτινή δύναμή του καθώς το 2018 έφτασε ξανά στο Top 5 του «Billboard Hot 100». Έχοντας συμπληρώσει 16 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, παραμένει το 11ο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Τέλος, έχει γίνει η έμπνευση για ένα παιδικό βιβλίο και μία ταινία κινουμένων σχεδίων.

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων λάμπει και φέτος πιο φωτεινά και πιο δυνατά από ποτέ.

Το tracklist

Disc 1

1. Silent Night

2. All I Want For Christmas Is You

3. O Holy Night

4. Christmas (Baby Please Come Home)

5. Miss You Most (At Christmas Time)

6. Joy To The World

7. Jesus Born On This Day

8. Santa Claus Is Comin’ To Town

9. Hark! The Herald Angels Sing

10. Jesus Oh What A Wonderful Child

11. God Rest Ye Merry Gentlemen

Disc 2

1. Sugar Plum Fairy Introlude

2. All I Want For Christmas Is You (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

3. Silent Night (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

4. Joy To The World (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

5. Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo)(Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

6. Jesus Born On This Day (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

7. Santa Claus Is Comin’ To Town (Live At The Cathedral Of St. John The Divine)

8. Oh Santa!

9. Christmas Time Is In The Air Again

10. When Christmas Comes

11. The Star

12. Lil Snowman

13. Santa Claus Is Comin’ To Town (Anniversary Mix)

14. All I Want For Christmas Is You (So So Def Remix)

15. All I Want For Christmas Is You (Mariah’s New Dance Mix Extended 2009)

16. Joy To The World (Celebration Mix)

17. Joy To The World (Flava Mix)

18. Sugar Plum Fairy Introlude (Acapella)