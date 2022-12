Mariah Carey: Το «All I Want For Christmas Is You» επιστρέφει στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το «All I Want For Christmas Is You» ανεβαίνει στο No. 1 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Η Mariah Carey επιστρέφει στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με την κλασική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της «All I Want For Christmas Is You».

Το «All I Want For Christmas Is You» συμπληρώνει εννέα συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Hot 100 και γίνεται το πρώτο τραγούδι που καταφέρνει να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης σε τέσσερις διαφορετικές χρονιές.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ «Merry Christmas» της Mariah Carey το 1994 και, καθώς το streaming άρχισε να επεκτείνεται και η εορταστική μουσική να γίνεται όλο και πιο σημαντική στις λίστες αναπαραγωγής, βρέθηκε στο Top 10 του Hot 100 για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2017 και στην πρώτη πεντάδα για πρώτη φορά την περίοδο των εορτών του 2018.

Το «All I Want For Christmas Is You» κατέκτησε για πρώτη φορά το No. 1 του Billboard Hot 100 κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2019 (παραμένοντας στην κορυφή για τρεις εβδομάδες) και επέστρεψε στο No. 1 κατά τη διάρκεια των εορτών του 2020 (δύο εβδομάδες) και του 2021 (τρεις εβδομάδες).

Όταν το «All I Want For Christmas Is You» επέστρεψε στην κορυφή του chart στις 25 Δεκεμβρίου 2021, έγινε το πρώτο τραγούδι στα 64 χρόνια της ιστορίας του Billboard Hot 100 που ανέβηκε στο No. 1 σε τρεις διαφορετικές χρονιές. Διατηρήθηκε στην κορυφή στα charts που εκδόθηκαν στις 1 και 8 Ιανουαρίου 2022 και έγινε το πρώτο τραγούδι που έχει κυραρχήσει στο No. 1 σε τέσσερις διαφορετικές χρονιές.

Μεταξύ όλων των Νο. 1 του Hot 100, το «As It Was» του Harry Styles έχει ανέβει τις περισσότερες φορές στην κορυφή – πέντε και όλες σε μία χρονιά του chart.

Επιπλέον, το «All I Want For Christmas Is You» επεκτείνει το ρεκόρ της Mariah Carey για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ένας καλλιτέχνης εμφανίζεται στο Νο. 1 του chart: 32 χρόνια, τέσσερις μήνες και τρεις εβδομάδες, από την πρώτη της εβδομάδα στο Νο. 1 του chart της 4ης Αυγούστου 1990, με το πρώτο single της «Vision of Love».

Ειδικότερα, όταν το «All I Want For Christmas Is You» έφτασε για πρώτη φορά στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 το 2019, η Mariah Carey προσπέρασε την Cher, καθώς είχαν συμπληρωθεί 27 χρόνια και πέντε μήνες από την πρώτη εμφάνισή της στο No. 1 του chart με το «Gypsys, Tramps & Thieves» μέχρι την τελευταία εμφάνισή της στο No. 1 με το «Believe» το 1999.

Αν η καριέρα της Cher ως το ήμισυ του ντουέτου Sonny & Cher συνδυαζόταν με τη σόλο δουλειά της, το ρεκόρ θα ανερχόταν σε 33 χρόνια, επτά μήνες και δύο εβδομάδες, από την πρώτη εμφάνιση του διδύμου στο No. 1 με το «I Got You Babe» το 1965 μέχρι το «Believe».

Συμπληρώνοντας εννέα εβδομάδες του στην κορυφή του Hot 100, το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey διευρύνει το ρεκόρ για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Νο. 1 του charts. Ακολουθεί το «The Chipmunk Song», των David Seville & the Chipmunks, το οποίο έχει κυριαρχήσει για τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1, ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 1958.

Η Mariah Carey επεκτείνει επίσης το ρεκόρ που της ανήκει για τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες εβδομάδες (88) στο Νο. 1 του Hot 100, από την έναρξη του chart στις 4 Αυγούστου 1958 μέχρι σήμερα.

Το «All I Want For Christmas Is You» έγινε το 19ο τραγούδι της Mariah Carey που κατέκτησε στο No. 1 του Hot 100, με την τραγουδίστρια να σημειώνει ρεκόρ για τον σόλο καλλιτέχνη με τα περισσότερα No. 1 και να βρίσκεται ένα μόνο No. 1 μακριά από το συνολικό ρεκόρ των Beatles (20).

Η Mariah Carey είναι επιπλέον ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει ανέβει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, από την πρώτη εβδομάδα της στην κορυφή με το «Vision of Love».