Η Mariah Carey κάνει άλλο ένα βήμα προς τον καινούργιο δίσκο της.

Η ασύγκριτη, πολυπλατινένια και πολλαπλά βραβευμένη με Grammy σούπερ σταρ Mariah Carey, η οποία διαθέτει στο βιογραφικό της 18 επιτυχίες που έχουν ανέβει στο Νο1 του αμερικανικού «Hot 100», μοιράζεται το νέο τραγούδι «A No No».

Το single είναι ο επόμενος προάγγελος της νέας δισκογραφικής δουλειάς της Αμερικανίδας ντίβας και συγκεκριμένα της 15ης στη λαμπερή καριέρα της, τεσσεράμισι χρόνια μετά το «Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse».

Το άλμπουμ φέρει τον τίτλο «Caution» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου από την προσωπική δισκογραφική ετικέτα της, Butterfly MC Records και την Epic Records / Sony Music.

Το «A No No» είναι ο τέταρτος κατά σειρά προπομπός του «Caution» μετά το «GTFO», το «With You», το οποίο έκανε ντεμπούτο στη σκηνή των American Music Awards 2018 και το «The Distance» με τη συμμετοχή του ράπερ Ty Dolla $ign.

Εν τω μεταξύ, το «GTFO» συνεχίζει την ανοδική πορεία του, μετρώντας 6,1 εκατομμύρια streams στο Spotify και 5,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Εκτός από τις αδιαμφισβήτητες ερμηνευτικές ικανότητές της, η Mariah Carey παρουσιάζει επίσης και το ταλέντο της στη δημιουργία, καθώς υπογράφει αποκλειστικά εκείνη το «A No No», συνθετικά και στιχουργικά.

«Προσοχή», η Mariah Carey επέστρεψε καλύτερη από ποτέ.