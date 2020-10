Οι Marcus & Martinus επιστρέφουν με το νέο single «Love You Less»

Το δίδυμο των Marcus & Martinus παρουσιάζει το πρώτο τραγούδι του για τη φετινή χρονιά.

Οι Marcus & Martinus, το μεγαλύτερο pop φαινόμενο της Σκανδιναβίας, εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Universal Music Group και κυκλοφορεί ένα νέο single με τον τίτλο «Love You Less».

Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί τη φετινή χρονιά το γκρουπ που έχει χαρίσει στο φανατικό κοινό του singles όπως τα «Electric», «Like it Like it», «Girls» (feat. Madcon) και «Dance With You».

Το «Love You Less» δίνει συνέχεια στα ελκυστικά pop τραγούδια του διδύμου, ενώ παράλληλα δείχνει στον κόσμο πόσο έχουν αναπτυχθεί και ωριμάσει τα δύο 18χρονα αγόρια τόσο σε μουσικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

«Ελπίζουμε ότι θα αρέσει σε όλους το τραγούδι όσο αρέσει και σε εμάς και ότι μπορεί να είναι ένα τραγούδι που θα μπορούν να το ακούσουν όταν βρίσκονται στο αυτοκίνητο, στο σχολείο / στην εργασία, στην προπόνηση και σε πολλά άλλα μέρη! Σίγουρα ανυπομονούμε να ταξιδέψουμε για να τραγουδήσουμε το τραγούδι!», λένε οι Marcus & Martinus.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus) στις 26 Σεπ, 2020 στις 8:00 πμ PDT

Οι Marcus & Martinus, δύο ονόματα ιδιαίτερα αγαπητά στο νεανικό κοινό στην Ελλάδα, βρίσκονται σε ένα σημείο της ζωής του όπου συμβαίνουν πολλά και παρουσιάζονται μπροστά τους πλήθος προοπτικών.

Τα δύο δίδυμα αδέλφια έχουν καταφέρει να καθιερωθούν από μικρή ηλικία ως επιτυχημένοι διεθνείς καλλιτέχνες με ένα τεράστιο και αφοσιωμένο κοινό σε όλο τον κόσμο.

Οι M&M, οι οποίοι φημίζονται για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους, έκαναν την πρώτη τους διεθνή περιοδεία το 2018 και στη συνέχεια βρέθηκαν στο πλευρό του Jason Derulo στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «2Sides World Tour». Το καλοκαίρι του 2019 έκαναν μία περιοδεία σε επιλεγμένες πόλεις της Ευρώπης.

Από το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία το 2012 σε ηλικία 10 ετών μέχρι σήμερα, έχουν κυριαρχήσει στις πρώτες θέσεις των charts με τα τραγούδια και τα άλμπουμ τους τόσο στη Σκανδιναβία όσο και διεθνώς.

Το 2019 οι Marcus & Martinus υπέγραψαν νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Universal Music Group με παγκόσμια ισχύ.