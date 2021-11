Οι Marcus & Martinus συνεργάζονται με τον Bruno Martini στο νέο single «Feel»

Νέο τραγούδι από το σκανδιναβικό φαινόμενο της pop.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Belinda», οι Marcus & Martinus επιστρέφουν με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Feel» σε συνεργασία με τον διάσημο DJ και παραγωγό Bruno Martini.

Μετά την κυκλοφορία του χρυσού single «Belinda» το περασμένο καλοκαίρι, οι Marcus & Martinus πέρασαν τον περισσότερο χρόνο τους στο στούντιο γράφοντας νέα τραγούδια. Τα δίδυμα αδέλφια από τη Νορβηγία πειραματίστηκαν με ένα μείγμα διαφορετικών μουσικών ειδών και ανάμεσα στα νέα singles που ετοίμασαν βρίσκουμε το club-friendly «Feel».

Το «Feel» μας μεταφέρει ξανά στα dance floors μετά από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία και την απομόνωση και αποπνέει θετική ενέργεια και ευφορία.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την κατάληξη του τραγουδιού! Αποτυπώνει πώς ήταν οι τελευταίοι μήνες για εμάς. Διασκεδάζαμε στο στούντιο, δοκιμάζαμε νέα πράγματα και συνεργαζόμασταν με πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους», δηλώνουν οι Marcus & Martinus.

«Όταν οι Rat City μας έπαιξαν το demo που είχαν αρχίσει να γράφουν με την Dagny, ξέραμε ότι έπρεπε να αρπάξουμε την ευκαιρία. Το τραγούδι έτεινε πάντα προς μια club ατμόσφαιρα και όταν ένας σούπερ σταρ όπως ο Bruno (Martini) προσθέτει τη μαγεία, το αποτέλεσμα καταλήγει τέλειο», συνεχίζουν.

«Είναι ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι, με νέο ήχο, σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει στο παρελθόν, αλλά ελπίζουμε ότι οι θαυμαστές μας θα εκτιμήσουν ότι εξελισσόμαστε ως καλλιτέχνες και θα μας ακολουθήσουν σε αυτό το ταξίδι», καταλήγουν.

Οι Marcus & Martinus είναι ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα που έχει αναδείξει η Σκανδιναβία τα τελευταία χρόνια.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, έχουν κατακτήσει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης με την ελκυστική pop μουσική τους και τη σαγηνευτική σκηνική παρουσία τους και έχουν αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά τους να παράγουν επιτυχίες με τραγούδια όπως τα «Belinda» (με τον Alex Rose)», «Electric», «Heartbeat», «Girls (feat. Madcon)». Like It Like It», ” Dance with You» και άλμπουμ όπως τα» Moments» και» Hi».

Στο «Feel» ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Βραζιλιάνο παραγωγό και DJ Bruno Martini, ο οποίος επιβεβαιώνει συνεχώς ότι είναι ένα από τα πιο καινοτόμα ταλέντα της σημερινής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Διαθέτει εκατομμύρια ακροατές στις ψηφιακές πλατφόρμες τους και ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο με πολυπλατινένιες επιτυχίες όπως τα «Hear Me Now» (550 εκατ. streams), «Never Let Me Go» (180 εκατ. streams), «Morena» (96 εκατ. streams) και επίσημα remixes για τους Alan Walker, Zedd, JP Cooper και Juanes.