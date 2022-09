«Μάνος Λοΐζος – ΜΕΤΑ»: Άλμπουμ – φόρος τιμής με περισσότερους από 35 καλλιτέχνες

Το «Μάνος Λοΐζος – ΜΕΤΑ» θα μπορούσε να είναι άλμπουμ, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα.

Περισσότεροι από 35 καλλιτέχνες της νεότερης και νεότατης γενιάς συσπειρώνονται στο άλμπουμ «Μάνος Λοΐζος – ΜΕΤΑ», διασκευάζοντας τα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη.

Οι γέννες, όπως αυτά τα τραγούδια, δεν είναι για σύγκριση με κάτι άλλο. Είναι κάτι νέο, ζωντανό, καινούριο, για να μας δείχνει ότι η ζωή συνεχίζεται και από κάπου εκεί ψηλά ο Μάνος Λοΐζος να γελάει από χαρά.

Το «Μάνος Λοΐζος – ΜΕΤΑ» είναι ένα άλμπουμ – γιορτή για τη συνέχεια στο ελληνικό τραγούδι.

Για το αίσθημα που περνάει σαν σκυτάλη από καλλιτεχνική γενιά σε καλλιτεχνική γενιά. Για τα τραγούδια που μετράνε μισό αιώνα ζωής, που έχουν την θέση τους στην μνήμη, έχουν την θέση τους στην καρδιά. Για τα τραγούδια που βρίσκονται στον δρόμο, που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Και αν κρατάγαμε έναν χάρτη με αναμμένα φωτάκια για κάθε στούντιο ή σπίτι ή προβάδικο που ετοιμάζονταν αυτές οι διασκευές, θα είχαμε την εικόνα της μνήμης να φωτίζει αυτήν τη χώρα και αυτήν την ήπειρο από την Αθήνα μέχρι την Κέρκυρα και από την Θεσσαλονίκη μέχρι το Λονδίνο.

Όσο δύσκολο ήταν αυτό το πρότζεκτ να εκτελεστεί δισκογραφικά, άλλο τόσο ήταν να παρουσιαστεί σε ένα live, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στο άλμπουμ «Μάνος Λοΐζος – ΜΕΤΑ» συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι:

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος & Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ • Αλέξανδρος Μίαρής & Richard Simic of Electric Litany • Amalia & the Architects • Aspra Feat. Nίκη Κοπίτα • Blend Mishkin X George Kapis Feat. Νεφέλη Φασουλή • Δραμαμίνη • Εβελίνα Μεγαλοικονόμου • Fl (fanis Labrou) • George Gaudy • Jef Maarawi • Joanna Drigo

• Θοδωρής Μαυρογιώργης & Anser • Κατερίνα Πολέμη • Katerine Duska • Κος Κ • Λευτέρης Σαμψών feat. Idra Kayne • Μαρία Αλαμανή – Ναθαναηλίδου • Maroulita De Κol • Μυρτώ Βασιλείου • Nalyssa Green • Nteιbint & Matina Sous Peau • Ocean Hope

• Πέτρος Κλαμπάνης feat. Μαρία Φαραντούρη • Ανδρέας Πολυζωγόπουλος • Ziv Ravitz • Runes • Sarah P. • Sophie Lies • Someone Who Isn’t Me • Τα Παιδιά Της Παλαιότητας • Χριστίνα Μαξούρη • Vasco Brondi • Whereswilder • Yiotis.

Η κόρη του Μάνου Λοΐζου, Μυρσίνη, γράφει στο συγκινητικό σημείωμά της:

«Αύγουστο σε γνώρισα.

– Μονάκριβή μου εσύ στον κόσμο.

– Ο μπαμπάς μου, ο καλύτερος του κόσμου, μου χαμογελά.

– Για της Μυρσίνης την ποδιά, μια Παναγιά.

– Σου ’στειλα γράμμα και γραφή, κι απόκριση δεν πήρα.

Έτσι μιλάμε πια. Με τα τραγούδια σου, που παίζονται και ξαναπαίζονται. Πειραγμένα κι απείραχτα, μα πάντα φρέσκα. Σαράντα χρόνια τώρα. Από τότε που έγειρες στη γη να κοιμηθείς.

Κανένας δε μου μίλησε, στη μοναξιά. Σ’ ακολουθώ, στους έρωτες. Όλα σε θυμίζουν, στους χωρισμούς. Τίποτα δεν πάει χαμένο, στους δρόμους. Τέλι τέλι, στα κέφια. Λίγα γαρούφαλλα, στη λύπη. Έχω έναν καφενέ, στα όνειρα.

Πόσο πολύ θα ‘θελα να καπνίζαμε μαζί ένα τσιγάρο, μπαμπά.

Αύγουστο σε είδα τελευταία φορά, στα γενέθλιά μου, βγάλαμε και φωτογραφίες. Απ’ αυτές που κρεμάν οι φοιτητές στην καρδιά τους».

Το άλμπουμ «Μάνος Λοΐζος – ΜΕΤΑ» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.