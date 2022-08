Μανώλης Μητσιάς: «50 Χρόνια Χρυσάφι» στο Ηρώδειο

Μια κιβωτός τραγούδια, μια ζωής χρυσάφι, μια σπουδαία διαδρομή σε μια μοναδική βραδιά.

Ο Μανώλης Μητσιάς τα χρόνια δεν τα μετρά, τα γιορτάζει μαζί μας μουσικά. Τις δεκαετίες δεν τις αναπολεί, είναι η ζωή του όλη. Τις στιγμές του δεν τις νοσταλγεί, τις τιμά στο έπακρο.

Πενήντα χρόνια μουσικής πορείας γραμμένη σαν ορόσημο και ραμμένη σαν παράσημο στους ώμους του. Εκεί που «ξαναράβει φτερά» και «ξαναβγαίνει με τσέρκι στους δρόμους» και «μ’ ένα χαμόγελο ζεστό θα μας καλωσορίσει» κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι στη σκιά της Ακρόπολης.

Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου ο δικός μας Μανώλης Μητσιάς θα ανέβει για μια ακόμη φορά στη σκηνή του Ηρωδείου, που έχει αγαπήσει, όχι απλά για μια επέτειο αλλά για να αποτίσει φόρο τιμής στους κορυφαίους δημιουργούς, στιχουργούς και συνθέτες, που του εμπιστεύτηκαν τα μεγάλα τραγούδια τους.

Ο ιδανικός ερμηνευτής τους, λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς, γιορτάζει τα 50 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στα μουσικά μονοπάτια της ζωής του.

Ένα μαγευτικό μουσικό οδοιπορικό με στάσεις στους σημαντικότερους σταθμούς του, που αποτελούν ταυτόχρονα και πολλές από τις εμβληματικές στιγμές και εκφάνσεις του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Όπως τις ζωγράφισε ο ίδιος με το εκπληκτικό και μοναδικό ηχόχρωμά του.

Ένα μελωδικό ταξίδι ενός τόσο απέριττου αλλά και τόσο ουσιαστικού καλλιτέχνη μέσα στη νύχτα, που την γεμίζει μαγεία και φως για χάρη των συνοδοιπόρων του, για χάρη μας.

Στεκόμαστε στο ήθος του, την ευγένεια και την ταπεινότητα του Μανώλη Μητσιά που το δικό του χρυσάφι μας το μοίρασε απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια.

Μελωδίες, στίχοι, τραγούδια που βρήκαν χώρο στην καρδιά και ρίζωσαν στις ψυχές όλων.

Της δικής του «Γης Το Χρυσάφι» θα μοιραστεί μαζί μας. «Δρόμο Το Δρόμο» θα μας πάει «Περίπατο» σε «Χιλιάδες Σταθμούς». Θα μας τραγουδήσει για τη «Μικρή Ραλλού», για τον «Γιάννη Τον Φονιά» και θα μας πάει «Ελευσίνα» και «Μ’ Ένα Παράπονο» θα μας ερμηνεύσει «Μη Χτυπάς», «Αυτά Τα Χέρια», «Ποτέ», «Σου ‘Χω Έτοιμη Συγγνώμη», «Πιρόγα» και πολλά πολλά ακόμη.

Όλες τις μεγάλες επιτυχίες των 50 ετών της καλλιτεχνικής του πορείας σε μουσικές των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Δήμου Μούτση, Μάνου Λοΐζου, Λουκιανού Κηλαηδόνη, Γιάννη Σπανού, Θάνου Μικρούτσικου, Διονύση Σαββόπουλου, Σταμάτη Κραουνάκη, Άκη Πάνου, Ηλία Ανδριόπουλου, Γιώργου Χατζηνάσιου, Χρήστου Λεοντή και σε στίχους και ποίηση των Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Γιάννη Ρίτσου, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Μάνου Ελευθερίου, Λίνας Νικολακοπούλου και πολλών άλλων μουσικών, στιχουργών και ποιητών.

Μια μεγάλη διαδρομή, μια απίστευτη πορεία. Από τα Δουμπιά στα «Σκαμνιά», από την μπουάτ «107» της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, και από την «Columbia» στην πρώτη μεγάλη επιτυχία στην «Ελευσίνα Μια Φορά».

Από εκεί και πέρα, οι μουσικές αποσκευές του Μανώλη Μητσιά, όλο και να γίνονται πιο βαριές, ουσιαστικές, πολύτιμες και πολυταξιδεμένες σχεδόν σε όλο τον κόσμο και σε αναγνωρισμένους διεθνώς συναυλιακούς χώρους. Το «John F. Kennedy Center for the Performing Arts» της Ουάσιγκτον, το «Albert Hall» του Λονδίνου , το «Melbourne Arena», το «The Barton Theatre» της Αδελαΐδας, το «Academy of Music» της Φιλαδέλφειας, το «St. Stephen’s Cathedral» της Βιέννης, το «Lincoln Center Theater», το «Carnegie Hall» της Νέας Υόρκης, το «Royal Theatre», το «Blues Hall» του Σικάγο και το Harvard University.

Το χρυσάφι του Μανώλη Μητσιά, λοιπόν, όπου επί μισό αιώνα «σίτισε» πολιτισμικά και τους απανταχού απόδημους Έλληνες και σύστησε τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στα πέρατα του κόσμου, επαναπατρίζεται για ακόμη μία φορά.

Έτοιμο να παίξει πάλι το ρόλο της δικής μας «Θείας Κοινωνίας», τεκμηριώνοντας την πίστη μας στα θαύματα των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, δημιουργώντας μεταξύ μας ένα νέο, αόρατο πνευματικό ιστό που θα διασφαλίζει τον πολιτισμό της νέας μας καθημερινότητας. Ας τον ακούσουμε, ας τον γευτούμε, ας τον χαρούμε.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Ώρα έναρξης: 21.00

