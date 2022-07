Manic Street Preachers: Το «Know Your Enemy» επανακυκλοφορεί σε δύο ξεχωριστά άλμπουμ

Το «Know Your Enemy» θα επανεκδοθεί σε δύο ξεχωριστά άλμπουμ, όπως επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει από τους Manic Street Preachers.

Οι Manic Street Preachers θα κυκλοφορήσουν στις 9 Σεπτεμβρίου μια νέα έκδοση του έκτου άλμπουμ τους «Know Your Enemy».

Η νέα έκδοση έχει επανασχεδιαστεί, καθώς αποτελείται από δύο ξεχωριστά άλμπουμ, όπως προβλεπόταν να κυκλοφορήσει ο δίσκος αρχικά. Το «Know Your Enemy» θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και σε 3 CD bookset και διπλό CD album.

Η deluxe έκδοση θα περιέχει δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια: Το «Studies in Paralysis» και το «Rosebud», το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο.

Το «Rosebud» έχει τον κλασικό ήχο που κάνει τους Manic Street Preachers να ξεχωρίζουν. Είναι ένα ρυθμικό τραγούδι με στίχους μετάνοιας, όπως: «Τα περισσότερα πράγματα δεν τα τελείωσα ποτέ». Το βίντεο για το «Rosebud» το σκηνοθέτησε ο Kieran Evans.

Μετά την επιτυχία του «This Is My Truth Tell Me Yours» του 1998, οι Manic Street Preachers σχεδίασαν μια φιλόδοξη συνέχεια που θα κυκλοφορούσε σε δύο ξεχωριστά άλμπουμ: μια δυναμική επιστροφή στις ρίζες τους με το «Solidarity» και το «Door To The River».

Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, οι Manic Street Preachers άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ένα ενιαίο άλμπουμ που δημιουργήθηκε από πολλές διαφορετικές ιδέες. Το «Know Your Enemy» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2001 και παρουσιάστηκε με μια μοναδική συναυλία στο Teatro Karl Marx στην Αβάνα μπροστά στον πρόεδρο της Κούβας.

Το άλμπουμ έφτασε στο Νο. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου και ξεπέρασε τις 500.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Τα singles του άλμπουμ, «So Why So Sad», «Found That Soul», «Ocean Spray» και «Let Robeson Sing», ανέβηκαν όλα στο Top 20 των charts.

Κατά την έρευνα στο αρχείο του συγκροτήματος για τη δημιουργία μιας επετειακής έκδοσης του «Know Your Enemy», ο Nicky Wire βρήκε τις αυθεντικές μαγνητοταινίες στις οποίες είχαν ηχογραφηθεί το «Solidarity» και το «Door To The River».

Όταν έθεσε την ιδέα της επανέκδοσης αυτών των άλμπουμ, ο James Dean Bradfield συμφώνησε υπό τον όρο ότι θα έκανε remix σε όλα τα τραγούδια, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Dave Eringa.

Αυτές οι νέες μίξεις θα έδιναν νέα πνοή στα τραγούδια, αφαιρώντας τα υπερβολικά εφέ του στούντιο και τον ψηφιακό θόρυβο από το «Solidarity» και θα άλλαζαν τις περιττές ενορχηστρώσεις στα κομμάτια του «Door To The River».

Ο αρθρογράφος και μακροχρόνιος συνεργάτης της μπάντας, Robin Turner, εξηγεί ότι αυτή η κυκλοφορία είναι «σαν ένα director’s cut του “Know Your Enemy”». «Η εικόνα έχει γίνει πιο καθαρή, φωτεινή και φρέσκια. Ωστόσο, δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει το πρωτότυπο, αντίθετα στοχεύει στην αναβάθμισή του», λέει.

Η έκδοση βινυλίου του «Know Your Enemy» περιλαμβάνει το «Solidarity» και το «Door To The River» στη σειρά που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν το 2000.

Κάθε μία από τις εκδόσεις CD περιέχει ολόκληρο το άλμπουμ μαζί με outtakes, αχρησιμοποίητες μίξεις του Tom Lord-Alge και κομμάτια από το αρχικό «Know Your Enemy» που δεν υπάρχουν στα δύο ξεχωριστά άλμπουμ.

Όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν ακυκλοφόρητες φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις από τον φακό του Mitch Ikeda.

Το τελευταίο άλμπουμ «The Ultra Vivid Lament» των Manic Street Preachers βρέθηκε στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου τον Σεπτέμβριο του 2021. Μετά την κυκλοφορία του, ακολούθησε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέτος, οι Manic Street Preachers άνοιξαν το BBC6 Music Festival στο Κάρντιφ και ήταν επικεφαλής πολλών φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.