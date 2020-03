Οι Manic Street Preachers επανακυκλοφορούν το άλμπουμ «Gold Against The Soul»

Το «Gold Against The Soul» έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αλλαγή του ήχου των Manic Street Preachers.

Μετά από πολλά teasers οι Manic Street Preachers επιβεβαιώνουν την επανακυκλοφορία μίας deluxe έκδοσης του δεύτερου άλμπουμ τους, «Gold Against The Soul» (1993), που θα αποκαλυφθεί από την Panik Records και τη Sony Music στις 12 Ιουνίου.

Θα είναι διαθέσιμη στη μορφή ενός βιβλίου 120 σελίδων, που θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο φωτογραφικό υλικό τραβηγμένο από τον χρόνια συνεργάτη του συγκροτήματος, Mitch Ikeda. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες έχουν τις προσωπικές σημειώσεις του Nicky Wire. Επίσης θα περιέχονται χειρόγραφοι στίχοι από το προσωπικό αρχείο της μπάντας.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει με δύο CDs που θα συμπεριλαμβάνουν το remastered άλμπουμ, ακυκλοφόρητα demos, b-sides από εκείνη την εποχή, remixes και μία live ηχογράφηση του τραγουδιού «What’s My Name» των The Clash.

Επιπλέον ο δίσκος θα είναι διαθέσιμος σε βινύλιο με κωδικό για download, για τα extra tracks που θα κυκλοφορήσουν με το CD, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα.

«Μετακομίσαμε το studio μας πριν μερικά χρόνια και κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας βρήκαμε πολλά demo και φωτογραφίες από την εποχή του “Gold Against The Soul”. Πιστέψαμε ότι είναι κρίμα να μην δουν ποτέ το φως του ήλιου», δήλωσε Nicky Wire.

«Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτό τον δίσκο αλλά κοιτώντας πίσω ήταν ένα παράξενο άλμπουμ με πολλά αγαπημένα τραγούδια. Η αποδοχή του κόσμου είναι τεράστια για τον James κάθε φορά που παίζει live το riff του “Sleepflower”», συνέχισε.

Το «Gold Against The Soul» μπήκε στο Top 10 από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, μόλις ένα χρόνο μετά το debut album του συγκροτήματος, το «Generation Terrorists», ενώ έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αλλαγή του ήχου τους σε κλασικό ροκ.

Το lead single ήταν το «From Despair To Where» και μετά ακολούθησαν τα «La Tristesse Durera (Scream To A Sigh)», «Roses In The Hospital» και «Life Becoming A Landslide».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε έξι εβδομάδες στα Outside/Hookend Studios, σε παραγωγή του Dave Eringa, που είναι ακόμα και σήμερα στενός συνεργάτης των Manic Street Preachers.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει για τη Record Store Day 2020, στις 19 Απριλίου, ένα single 12’’ με remixes των τραγουδιών «La Tristesse Durera (Scream To A Sigh) και «Roses In The Hospital» από τους The Chemical Brothers και τον Ashley Reedle.

Η μπάντα των Manic Street Preachers θα εμφανιστεί αυτό το καλοκαίρι σε αρκετά φεστιβάλ στην Αγγλία καθώς και σε στάδια με τους Green Day και τους The Killers. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το 14ο studio album τους.