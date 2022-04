Οι Måneskin θέλουν «να υψώσουν τη φωνή τους για κάτι σημαντικό» με το τραγούδι τους για την Ουκρανία

Οι Måneskin θα ακολουθήσουν συνειδητά μία πολιτική κατεύθυνση με το νέο single τους, «We’re Gonna Dance On Gasoline», το οποίο είναι επηρεασμένο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε μία νέα συνέντευξη των Måneskin στον The Independent, η μπασίστρια του συγκροτήματος, Victoria De Angelis, αποκάλυψε σχετικά με το τραγούδι: «Γράφαμε πολλή μουσική τους τελευταίους μήνες, οπότε φυσικά όλη αυτή η παράλογη κατάσταση με την Ουκρανία μας επηρέασε πραγματικά».

«Απλά νιώσαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να χρησιμοποιήσουμε το προνόμιό μας και τους ανθρώπους που μας θαυμάζουν για να υπερασπιστούμε το σωστό και να κάνουμε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν ότι έχουν βοήθεια και κατανόηση», συνέχισε.

«Θέλουμε να υψώσουμε τη φωνή μας για κάτι που να είναι σημαντικό», τόνισε.

Οι Måneskin έχουν δώσε μία πρόγευση από το «We’re Gonna Dance On Gasoline» με μία ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτό το μήνα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Stand Up for Ukraine».

Το τραγούδι, λέει η De Angelis, «ήρθε αρκετά φυσικά». «Νιώσαμε την ανάγκη να το κάνουμε ενώ γράφαμε και αυτό το πράγμα μας επηρέασε πραγματικά, όπως και όλους. Απλά νιώσαμε την ανάγκη να μιλήσουμε γι’ αυτό», εξήγησε.

Οι Måneskin παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το «We’re Gonna Dance On Gasoline» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους το Σαββατοκύριακο στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» της Καλιφόρνιας.

Το πρόγραμμα του συγκροτήματος περιλάμβανε επίσης διασκευές του «Womanizer» της Britney Spears και του «I Wanna Be Your Dog» των Stooges και δικά τους τραγούδια όπως τα «Beggin’», «Zitti e Buoni», «MAMMAMIA» και «I Wanna Be Your Slave».

Όσον αφορά τις πρώτες εμπειρίες τους από το «Coachella», ο τραγουδιστής των Måneskin, Damiano David, σχολίασε ότι το φεστιβάλ «είναι τεράστιο».

«Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη για να έχεις την ευκαιρία να παίξεις στον κόσμο. Βλέπουμε ήδη πολύ κόσμο τώρα και έχει πολύ ζέστη και είναι πολύ νωρίς», πρόσθεσε.

Παρότι συχνά αναφέρεται ότι οι Måneskin επανάφεραν το rock ‘n’ roll στο προσκήνιο – τόσο στο streaming όσο και στο ραδιόφωνα – και είναι ένα από τα λίγα ροκ ονόματα που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα του «Coachella», οι Ιταλοί rockers νιώθουν ότι «δεν έχουν κανένα βάρος στους ώμους τους»

«Κάθε φορά που μας λένε κάτι τέτοιο είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός μας. Δεν έχουμε ως στόχο να επαναφέρουμε το rock and roll πίσω», εξήγησε ο Damiano David.

«Είμαστε απλά μία ροκ μπάντα που τα πηγαίνει υπέροχα! Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό. Δεν έχουμε κανένα βάρος στους ώμους μας. Είμαστε πολύ χαλαροί γι’ αυτό», συνέχισε.

Στην ερώτηση αν έκαναν ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Λος Άντζελες, ο Damiano David απάντησε: «Ναι, ηχογραφούμε. Ήταν…», πριν τον διακόψει η Victoria De Angelis λέγοντας ότι «δεν είναι άσχημα!». «Είναι στόχος ζωής!», σημείωσε ο Damiano.

#StandUpForUkraine! Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. We’re using our voice to demand action, and you can, too. Join us, make your own video calling for the world to support refugees and donate on: https://t.co/tjj3MYuLkX. @GlblCtzn pic.twitter.com/x8KU48NHdt

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) April 8, 2022