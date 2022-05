Οι Måneskin θα εμφανιστούν στον τελικό της Eurovision 2022

Οι Måneskin θα επιστρέψουν στη σκηνή της Eurovision μετά την περσινή νίκη τους.

Οι Måneskin θα εμφανιστούν στον τελικό της φετινής Eurovision στο Τορίνο της Ιταλίας.

Οι νικητές του περσινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα επιστρέψουν στη σκηνή της διοργάνωσης το Σάββατο 14 Μαΐου για να συναρπάσουν για ακόμα μία την Ευρώπη με την απαράμιλλη ενέργειά τους.

Οι Måneskin έχουν συνηθίσει εμφανίζονται σε πλήθη δεκάδων χιλιάδων θεατών μετά τον θρίαμβό τους στην Eurovision του 2021 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Το «PalaOlimpico» θα είναι μόνος ένας από τις πολλές στάσεις του γεμάτου προγράμματος συναυλιών των Måneskin, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη σκηνή του διάσημου μουσικού φεστιβάλ «Coachella» στην Καλιφόρνια τον Απρίλιο και θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο μία τεράστια παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «Loud Kids Get Louder».

Η εμφάνιση στον τελικό της Eurovision στο Τορίνο θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή τόσο για τους Måneskin όσο και για την Ιταλία, καθώς η περσινή νίκη εκτόξευσε το συγκρότημα διεθνώς και έφερε τον διαγωνισμό ξανά στη χώρα για πρώτη φορά μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες.

Στην εμφάνισή τους στον Μεγάλο Τελικό, οι Måneskin θα παρουσιάσουν ζωντανά στους τηλεθεατές για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο single τους «Supermodel», το οποίο θα κυκλοφορήσει την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή 13 Μαΐου.

Το συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τον τραγουδιστή Damiano David, την μπασίστρια Victoria De Angelis, τον κιθαρίστα Thomas Raggi και τον ντράμερ Ethan Torchio, έγινε για πρώτη φορά γνωστό μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον ενδέκατο κύκλο της ιταλικής έκδοσης του talent show «X Factor» το 2017.

Ο δρόμος για τη διεθνή επιτυχία άνοιξε όταν οι Måneskin στέφθηκαν νικητές του φημισμένου Μουσικού Φεστιβάλ Sanremo στην πατρίδα τους, την Ιταλία, το 2021, και κέρδισαν το εισιτήριο για εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του ίδιου έτους με το τραγούδι «Zitti E Buoni».

Έκτοτε, οι Måneskin έχουν γνωρίσει επιτυχία στα charts σε όλο τον κόσμο με τα τραγούδια «I Wanna Be Your Slave» και «Beggin». Το πρώτο ανέβηκε στο No. 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δεύτερο έφτασε στο No. 13 στις ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή οι Måneskin έχουν στο ενεργητικό πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και έχουν συγκεντρώσει δέκα διαμαντένιες, 185 πλατινένιες και 42 χρυσές διακρίσεις παγκοσμίως.