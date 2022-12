Οι Måneskin συνεργάζονται με τον Tom Morello στο επερχόμενο single «Gossip»

Το «Gossip» θα κυκλοφορήσει λίγο πριν την άφιξη του νέου άλμπουμ των Måneskin.

Οι Måneskin ανακοίνωσαν ένα νέο single με τη συμμετοχή του Tom Morello που θα έχει τον τίτλο «Gossip».

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται να συμπεριληφθεί στο τρίτο άλμπουμ του ιταλικού συγκροτήματος, με τίτλο «RUSH!», το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα, στις 20 Ιανουαρίου.

Στο «Gossip» συμμετέχει ο Tom Morello, σολίστ μουσικός και κιθαρίστας των Rage Against The Machine, με τον οποίο ποζάρουν τα μέλη των Måneskin σε μία νέα φωτογραφία που δημοσίευσαν σήμερα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα το tracklist για το «RUSH!».

Άλλα τραγούδια που κυκλοφόρησαν φέτος από το συγκρότημα και θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο άλμπουμ είναι το «The Loneliest», το «Supermodel» και «If I Can Dream», το οποίο τελευταίο περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Elvis» του Baz Luhrmann.

GOSSIP feat. @tmorello. Our new single out January 13th, 2023 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/0n31DzDZm5 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 14, 2022

Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος θα μπορούσε να είναι ο ήχος του «Gossip», ωστόσο το συγκρότημα των Måneskin έχει δηλώσει ότι το άλμπουμ στο σύνολό του είναι εμπνευσμένο από τους Radiohead.

Οι Måneskin εξήγησαν κατά τη διάρκεια μίας πρόσφατης βιντεοσυνομιλίας με το NME στο πλαίσιο της ενότητας «In Conversation”τον τρόπο με τον οποίο άντλησαν έμπνευση από το σπουδαίο συγκρότημα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και της ηχογράφησης του επερχόμενου νέου άλμπουμ τους με τίτλο «RUSH!».

«Προσπαθήσαμε να πειραματιστούμε λίγο περισσότερο με τον ήχο. Ακούσαμε πολύ Radiohead όπου δουλεύουν πολύ με πετάλια», ανέφερε η μπασίστρια του συγκροτήματος, Victoria De Angelis.

Επεξηγώντας την επιρροή που του άσκησαν από τους Radiohead, ο David Damiano είπε: «Νομίζω ότι η έμπνευση που πήραμε από τους Radiohead ήταν να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στη δημιουργία ενός πολύ συγκεκριμένου κόσμου για κάθε τραγούδι».

«Είναι κάτι που κάνουν πολύ, πολύ καλά, οπότε προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτές τις εκπληκτικές ατμόσφαιρες. Δημιουργούν πραγματικά μία εικόνα αυτού που ακούς και αυτό μας έδωσε έμπνευση», σημείωσε.