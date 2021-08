Måneskin: «Τα νέα μας τραγούδια μας αντιπροσωπεύουν καλύτερα από το “Beggin’”»

Τα νέα τραγούδια των Måneskin δημιουργούν μία περισσότερο σαφή εικόνα για το συγκρότημα.

Οι Måneskin ετοιμάζουν το νέο τους άλμπουμ σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Garlasco της Ιταλίας.

Ένα απόγευμα του Ιουλίου το κουαρτέτο έκανε ένα διάλειμμα από την ηχογράφηση για να δώσει μια συνέντευξη στο «Billboard» και να ποζάρει για μια συνοδευτική φωτογράφιση, αλλά αυτή τη φορά έπρεπε να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην κατακλυστεί ο χώρος από τους τοπικούς θαυμαστές τους: «Είναι πολύ μεγαλύτερο από πριν», λέει η Victoria De Angelis των Måneskin για τη «Måneskinmania».

Από τότε που το κουαρτέτο του τραγουδιστή Damiano David, της μπασίστριας Victoria De Angelis, του κιθαρίστα Thomas Raggi και του ντράμερ Ethan Torchio κέρδισε το πρώτο βραβείο στο φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το «Zitti e Buoni», το single ανέβηκε στο No. 22 στο Global Chart του Billboard.

Εν τω μεταξύ, το φλογερό single «I Wanna Be Your Slave» αποδείχθηκε ακόμα πιο εκρηκτικό, ανεβαίνοντας στο No. 13 των chart, ενώ απέκτησε ένα μουσικό βίντεο που αποτυπώνει τη σεξουαλικότητα σε όλες τις αποχρώσεις της.

Ωστόσο κανένα από αυτά τα τραγούδια, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο τελευταίο άλμπουμ τους «Teatre d’ira: Vol. 1» (2021), δεν ήταν έγιναν η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία Måneskin ή ακόμα και το μοναδικό τραγούδι τους που έκανε είσοδο στο Billboard Hot 100.

Η τιμή ανήκει σε μία ανατρεπτική διασκευή του τραγουδιού «Beggin’», που ηχογραφήθηκε αρχικά το 1966 από το συγκρότημα των Four Seasons. Η εκτέλεση των Måneskin έγινε απροσδόκητα viral στο TikTok και έφτασε στο No 3 στο Global Chart του Billboard και στο No. 35 στο Billboard Hot 100, ενώ κατέκτησε επίσης την κορυφή στο παγκόσμιο chart του Spotify.

Οι Måneskin ηχογράφησαν τη δική τους εκδοχή του «Beggin’» κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην ιταλική έκδοση του «The X Factor» το 2017, δύο χρόνια αφότου ολοκλήρωσαν το σχολείο.

«Ήταν η πρώτη στιγμή που μας χειροκρότησαν όρθιοι», θυμάται ο Damiano David. Και παρόλο που η μπάντα τερμάτισε στη δεύτερη θέση του «The X Factor», το τραγούδι έγινε μέρος του καταλόγου τους και εμφανίστηκε στο πρώτο τους EP, «Chosen», που κυκλοφόρησε από τη Sony Music αργότερα εκείνο το έτος.

Ενώ οι Måneskin είναι ευγνώμονες για την παγκόσμια επιτυχία και τους νέους θαυμαστές που απέκτησαν, είναι επιφυλακτικοί με το «Beggin’» και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα σχέδια για την προώθησή του.

Το επίκεντρο τώρα είναι το «I Wanna Be Your Slave», το οποίο θα επανακυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Αυγούστου σε μία νέα έκδοση με τη συμμετοχή του «νονού του punk – rock» Iggy Pop.

«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο να διασφαλίσουμε ότι το “I Wanna Be Your Slave” θα συνεχίσει την ανοδική τροχιά του και θα βρεθεί επίσης στο No. 1 στα streams όπως το “Beggin’”. Το να έχεις δύο επιτυχίες συμβάλλει στη σταθεροποίηση του Måneskin ως συγκροτήματος με μεγάλη, πραγματική καριέρα μπροστά τους», λέει ο Brian Vinikoor, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Marketing στην Arista Records της Sony Music.

Αυτήν την περίοδο οι Måneskin ετοιμάζουν νέα τραγούδια. «Μας αντιπροσωπεύουν καλύτερα από αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από τέσσερα χρόνια», εγγυάται ο Damiano David, αναφερόμενος στο «Beggin’».

Οι Måneskin έχουν επίσης προγραμματισμένες εμφανίσεις σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και στη συνέχεια θα περιοδεύουν στη χώρα τους, όπου θα μπορέσουν να συναντήσουν τους ένθερμους θαυμαστές που έχουν κερδίσει από τότε που έγιναν παγκόσμιοι stars.