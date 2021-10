Οι Måneskin κυκλοφορούν το νέο single «Mammamia»

Ένα rock τραγούδι με dance και club πινελιές επιλέγουν οι Måneskin για να δώσουν συνέχεια στη φρενήρη πορεία τους.

Οι Måneskin κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Mammamia».

Μετά τη παγκόσμια επιτυχία που γνώρισαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τα τραγούδια «I Wanna Be Your Slave» και «Beggin’» (το οποίο έχει κατακτήσει το No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα), η ανατρεπτική rock μπάντα από την Ιταλία που ακούει στο όνομα Måneskin επιστρέφει πιο rock & roll από ποτέ με το νέο τους single «Mammamia», σε παραγωγή του Fabrizio Ferraguzzo και των Måneskin.

Όπως συνηθίζουν να κάνουν οι Måneskin, έχουν ηχογραφήσει ζωντανά το «Mammamia» για να προσδώσουν στο τραγούδι την αίσθηση ενός πιο ωμού και άγριου ήχου.

Παρότι είναι ένα rock τραγούδι, φέρει dance και club πινελιές και ξεκινά με δυνατό μπάσο και ρυθμικά ντραμς. Οι στίχοι του «Mammamia» αναφέρονται στην άποψη που δημιουργούν οι άνθρωποι για τη συμπεριφορά σου, ενώ οι προθέσεις και οι σκέψεις σου είναι εντελώς διαφορετικές, με τους Måneskin να αποκαλύπτουν για πρώτη φορά μια ειρωνική πλευρά τους.

Οι Måneskin (που σημαίνει «Φεγγαρόφωτο» στη δανική γλώσσα) είναι στα φωνητικά ο Damiano David, στο μπάσο η Victoria de Angelis, στη κιθάρα ο Thomas Raggi και στα ντραμς ο Ethan Torchio.

Το τετραμελές γκρουπ έγινε αστραπιαία ένα παγκόσμιο φαινόμενο μετά τη νίκη του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2021. Με τα τραγούδια «Zitti e buoni», «i Wanna Be Your Slave» και «Beggin», οι Måneskin έχουν καταφέρει να είναι σταθερά ένα από τα ονόματα των τελευταίων μηνών με τα περισσότερα streams παγκοσμίως με τα νούμερα να είναι εξωπραγματικά, καθώς έχουν συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια audio και video streams.

Επίσης έχουν βρεθεί ταυτόχρονα με δύο τραγούδια τους στο παγκόσμιο Top 10 για πάνω από δύο μήνες. Το «Beggin’» εμφανίστηκε στο Top 10 σε 63 χώρες, ενώ το «I Wanna Be Your Slave» σε 35 χώρες. Τα δύο τραγούδια έχουν λάβει ακόμη 24 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις μέχρι σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Επιπλέον, οι Måneskin έχουν καταλάβει ταυτόχρονα δύο θέσεις στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έφτασαν και στο No. 1 των Εναλλακτικών Ραδιοφώνων στις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικό γεγονός της δίψας του κοινού για τους Måneskin είναι το γεγονός ότι με την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων της ευρωπαϊκής περιοδείας τους με τίτλο «Loud Kids Tour», όλες οι συναυλίες έγιναν sold out σε δύο ώρες.

Οι Måneskin καταφέρνουν να ενώνουν διαφορετικούς κόσμους με ευκολία και αυτοπεποίθηση, μία ισορροπία που δύσκολα επιτυγχάνεται. Παραμένοντας πιστοί σε όσα πρεσβεύουν, διαδίδουν το μήνυμα της απόλυτης ελευθερίας και με το αυθεντικά επιδεικτικό στιλ τους, έχουν προκαλέσει χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία αίσθηση παγκοσμίως.