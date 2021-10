Οι Måneskin φαντάζονται στο video του «Mammamia» δύο συν ένα τρόπους να σκοτώσουν τον Damiano David

Τα μέλη των Måneskin φαντάζονται στο video του «Mammamia» ότι σκοτώνουν τον «ενοχλητικό» Damiano David.

Οι Måneskin κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το νέο single τους «Mammamia».

Με 24 πλατινένιες και 4 χρυσές διακρίσεις στο ενεργητικό τους, οι Måneskin συνεχίζουν να κάνουν τολμηρά βήματα στη διεθνή πορεία τους και να καταρρίπτουν πρωτοφανή ρεκόρ, να κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις των charts παγκοσμίως και να κατακτούν τον κόσμο με τη μουσική τους.

Η rock μπάντα από την Ιταλία, που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, ανεβαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στα παγκόσμια charts μετά τη νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2021, έχοντας ήδη συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams.

Τα τραγούδια «Beggin’» και «I Wanna Be Your Slave» έχουν ήδη βρεθεί στο No. 1 και No. 8 του εβδομαδιαίου παγκόσμιου chart του Spotify και έχουν γίνει πλατινένια στην Ελλάδα, ενώ το «Beggin’» έχει συμπληρώσει τρεις εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Όπως συνηθίζουν, οι Måneskin ηχογράφησαν ζωντανά το «Mammamia» για να διατηρήσουν τον ήχο του ωμό και τραχύ.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα rock τραγούδι, διαθέτει επίσης dance και club πινελιές. Οι γλαφυροί στίχοι του αναφέρονται στην αντίληψη που σχηματίζει ο κόσμος για τη συμπεριφορά σου, ενώ οι προθέσεις και οι σκέψεις σου είναι πραγματικά διαφορετικές, με τους Måneskin να αποκαλύπτουν για πρώτη φορά την ειρωνική πλευρά τους.

Τη σκηνοθεσία για το μουσικό βίντεο του «Mammamia» έχει αναλάβει ο Ισπανός Rei Nadal, ο οποίος έχει την έδρα του στο Λονδίνο και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Hercules, Love Affair και Primal Scream.

Στο βίντεο, οι μουσικοί των Måneskin ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο και φαντάζονται διάφορους τρόπους για να σκοτώσουν σε ένα club τον frontman Damiano David, τον οποίο θεωρούν ενοχλητικό, σε μία διακωμώδηση των ροκ κλισέ για τις αντιθέσεις μεταξύ τραγουδιστή και μπάντας.

Ο ντράμερ Ethan Torchio τον πνίγει στο νερό της τουαλέτας, η μπασίστρια Victoria de Angelis τον μαχαιρώνει αφού την διακόπτει ενώ κάνει σεξ με έναν θεατή και ο κιθαρίστας Thomas Raggi τον σκοτώνει χτυπώντας τον με μια ηλεκτρική κιθάρα.

Το «Mammamia», όπως δήλωσαν οι Måneskin, γράφτηκε μετά την Eurovision και αποτελεί αντίδραση στην κριτική που δέχτηκαν.

«Ήθελα να μεταφράσω αυτά τα συναισθήματα στους στίχους, επειδή συχνά παρεξηγείσαι ή κρίνεσαι λάθος. Συμβαίνει συνέχεια και ήθελα να διακωμωδήσω τέτοιου είδους καταστάσεις. Στο τραγούδι, ωστόσο, μιλάμε για τη σεξουαλική ζωή, αλλά το μήνυμα είναι το ίδιο», αναφέρει ο Damiano David.

«Ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις, συμβαίνει να έχεις γούστα και προτιμήσεις που ο κόσμος θεωρεί περίεργα, αλλά είναι αθώα. Το τραγούδι ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτό που κάνεις, τις διαφορές ανάμεσα σε αυτό που νιώθεις και σε αυτό που αντιλαμβάνονται», εξηγεί.